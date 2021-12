Christmas cinnamon rolls, ricette di Fulvio Marino

Altre ricette di Natale di Fulvio Marino e sono i cinnamon rolls, le golose rose di pasta soffice golose con zucchero e cannella, semplici. L’impasto con aromi dalla cannella alla scorza d’arancia, non manca la vaniglia ma nel composto ci sono anche latte e zucchero. Più lievitazioni, quindi iniziamo a preparare i golosi dolci delle feste di Fulvio Marino il giorno prima. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, questi dolci perfetti dalla colazione al dopo cena, golosi per tutti, famiglia, amici e ospiti. Ecco la ricetta dolce di oggi 28 dicembre 2021 di Fulvio Marino.

Ricette di Natale Fulvio Marino: cinnamon rolls E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di farina 0 forte, 18 g di lievito di birra, 250 g di uova, 200 ml di latte, 100 ml di acqua, 200 g di zucchero, scorza di arancia, 1 baccello di vaniglia, 5 g di cannella, 200 g di burro, 20 g di sale

per farcire: 150 g di zucchero, 25 g di cannella, 100 g di burro morbido

per decorare: zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra fresco sbriciolato, il latte, le uova e quasi tutta l’acqua fresca, impastiamo. Poi aggiungiamo lo zucchero e la vaniglia, la cannella in polvere e la scorza di arancia grattugiata. Impastiamo e aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta, completiamo poi l’impasto aggiungendo solo dopo il burro morbido ma un po’ alla volta. Facciamo lievitare coperto 12 ore in frigo.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in più parti, possiamo fare 6 panetti. Stendiamo i panetti con il matterello e abbiamo dei rettangoli ben lunghi. Su ogni rettangolo spalmiamo il burro e aggiungiamo lo zucchero semolato e la cannella in polvere. Arrotoliamo dalla parte lunga del rettangolo e abbiamo il rotolo che schiacciamo con le mani. Adesso spalmiamo di nuovo il burro e ancora altro zucchero e cannella. Facciamo dei tagli su un lato lungo, tagli con la stessa profondità e la stessa distanza l’uno dall’altro. Dividiamo il rettangolo in due parti. Ogni parte la arrotoliamo su se stessa e abbiamo le rose.

Disponiamo le rose sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente e coperte. Mettiamo in forno a 180° per 18 minuti. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo.

