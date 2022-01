Mezze sfere di pandoro, la ricetta di Antonella Ricci

Se abbiamo ancora un po’ di pandoro in casa o anche del panettone possiamo fare i dolcetti di Antonella Ricci, le mezze sfere di pandoro viste oggi 12 gennaio 2022 a E’ sempre mezzogiorno. Ad Antonella Clerici non avanza mai niente dopo le feste ma questa idea della ricetta del riciclo del pandoro ci fa venire in mente che possiamo usare anche il pan di Spagna. In ogni caso seguiamo la ricetta delle mezze sfere di pandoro di Antonella Ricci, il goloso ripieno e la glassa, tutto perfetto per gustare ancora un’altra delizia. Ecco la ricetta e non perdete le altre golosità con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonella Ricci – Mezze sfere di pandoro

Ingredienti: 4 fette di pandoro, 20 g di burro, 200 g di ricotta di mucca, 50 g di zucchero a velo, 10 g di canditi di limone, 10 g di canditi di arancia, 20 g di croccante di mandorle

per la glassa al pistacchio: 300 g di cioccolato bianco, 80 ml di panna liquida, 80 g di crema al pistacchio spalmabile, granella di pistacchi

Preparazione: abbiamo magari un pandoro avanzato a casa, ci servono solo alcune fette, le tagliamo spesse meno di 2 cm. Ritagliamo dalle fette i dischi più grandi di 10 cm e i più piccoli da 5 cm. Disponiamo i grandi negli stampini usa e getta o gli stampini in silicone, quelli classici per fare i muffin. Dobbiamo creare un guscio con il pandoro.

Passiamo al ripieno e nella ciotola versiamo la ricotta e lo zucchero a velo, lavoriamo bene e otteniamo una crema golosa a cui uniamo i canditi che preferiamo o quelli suggeriti nella ricetta. Possiamo anche scegliere altri ingredienti da aggiungere alla ricotta ed evitare i canditi. Aggiungiamo il croccante di mandorle che tritiamo in modo grossolano e mescoliamo bene. Con il ripieno farciamo il pandoro e chiudiamo i dolcetti con i dischetti piccoli. Facciamo aderire bene e copriamo, mettiamo in frigo 1 ora minimo.

Passiamo alla glassa: sciogliamo il cioccolato bianco nella panna calda, mescoliamo e qui uniamo anche la crema al pistacchio, mescoliamo e versiamo la glassa sui dolcetti che abbiamo già sformato e disposto sulla gratella. Completiamo con granella di pistacchio, facciamo rapprendere la glassa e serviamo i dolci golosi al pandoro.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".