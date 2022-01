Ricette dolci Zia Cri: torta di mele, fichi e noci

Tra le dolci ricette di Zia Cri c’è la torta di mele E’ sempre mezzogiorno del 19 gennaio 2022, la torta di mele con fichi e noci, una vera golosità. Le mele non mancano mai ma noci e fichi magari ci sono avanzati. Ovviamente fichi secchi. Prepariamo prima la pasta frolla e la mettiamo in frigo poi passiamo al ripieno della torta di mele di Zia Cri. Davvero una ricetta golosa dalla cucina E’ sempre mezzogiorno. Un dolce di Zia Cri che dobbiamo preparare perché è una torta di mele con la pasta frolla e con un ripieno diverso dai soliti. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi, la torta di mele, fichi secchi e noci di Cristina Lunardini.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Torta di mele con fichi e noci

Ingredienti per la frolla: 300 g di farina di farro, 120 g di zucchero di canna, 120 g di burro, 2 tuorli, 1 uovo, 5 g di lievito per dolci, 1 cucchiaino cannella, sale

per il ripieno: 1 kg di mele renette, 80 g di zucchero di canna, 150 g di gherigli di noci, 150 g di fichi secchi, il succo di 1 limone, 50 g di burro

per spennellare: 1 tuorlo, latte

Preparazione: per fare la pasta frolla uniamo il burro morbido con lo zucchero, l’uovo intero e i tuorli, otteniamo la crema a cui aggiungiamo la farina, il lievito in polvere e la cannella, impastiamo e avvolgiamo il panetto nella pellicola, mettiamo in frigo 30 minuti.

In padella sciogliamo il burro e uniamo lo zucchero di canna, dobbiamo fare caramellare per pochi minuti. Aggiungiamo le mele tagliate a dadini e ovviamente senza la buccia. Uniamo subito anche il succo di limone e facciamo andare ma le mele si devono solo ammorbidire. Alla fine aggiungiamo anche i fichi secchi a pezzetti e le noci che tritiamo grossolane, mescoliamo e togliamo dal fuoco. Facciamo raffreddare.

Dividiamo la pasta frolla fredda in due pezzi, uno un po’ più grande. Stendiamo allo spessore inferiore al mezzo cm e abbiamo due dischi. Con il disco grande foderiamo lo stampo rotondo. Farciamo con il ripieno freddo, copriamo utilizzando l’altro disco, ma possiamo anche creare facilmente delle strisce molto larghe o un disco con delle decorazioni. Spennelliamo con l’uovo sbattuto con il latte e mettiamo in forno a 180° per circa 45 minuti

