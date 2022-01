Ricette dolci Natalia Cattelani: plumcake integrale

Dalle nuove ricette dolci di Natalia Cattelani la ricetta del plumcake integrale, la ricetta di oggi 26 gennaio 2021. Come sempre le ricette di Natalia Cattelani dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno sono semplici e golose, perfette per tutta la famiglia. Questa volta la ricetta di Natalia Cattelani è un plumcake integrale ma golosissimo con cioccolato fondente e noci tritate, in più ha aggiunto la ricetta della composta di frutti invernali con pere, mele e arance. Non perdete questa e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del plumcake integrale.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Natalia Cattelani – Plumcake integrale

Ingredienti per il plum-cake: 300 g di farina integrale, 160 g di zucchero di canna, 80 g di cioccolato fondente, 80 g di noci sgusciate, 100 ml di acqua, 80 ml di olio di semi, 1 bustina di lievito per dolci, 3 uova, sale

per la composta di frutti invernali: 2 mele golden, 2 pere abate, 2 arance, 1 limone, 1 radice di zenzero, 150 g di zucchero

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova intere e aggiungiamo lo zucchero di canna, montiamo con le fruste elettriche per più minuti, dobbiamo ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo adesso l’olio di semi e l’acqua, adesso mescoliamo con cura. Solo dopo aggiungiamo la farina setacciata con il lievito per dolci, lavoriamo ancora il tutto facendo attenzione a non fare grumi.

Tritiamo le noci e il cioccolato fondente ma in modo grossolano, versiamo nel composto e amalgamiamo con cura.

Imburriamo lo stampo da plumcake da 24 cm e versiamo il composto. Sopra aggiungiamo altro cioccolato e noci tritate. Mettiamo in forno a 180° per 40 minuti circa.

Zia Cri ha aggiunto anche la composta: peliamo le arance a vivo, tagliamo a pezzi e mettiamo nella pentola con pere e mele a pezzi, lo zenzero a pezzi, poco succo di limone, la scorza di arancia tagliata sottilissima e portiamo a bollore, proseguiamo e facciamo asciugare, poi uniamo lo zucchero e cuociamo qualche minuto, frulliamo il tutto. Serviamo il plumcake con la composta.

