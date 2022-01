Frollini bicolore, la ricetta di Zia Cri

La ricetta dei biscotti due colori di zia Cri, la ricetta dei frollini bicolore da E’ sempre mezzogiorno per Sanremo 2022. E’ la settimana del festival di Sanremo e oggi 31 gennaio 2022 Zia Cri regala a tutti la ricetta dei frollini al cacao, i frollini bicolore, bianco e scuro. E’ un impasto semplice ma ai biscotti bicolore Cristina Lunardini aggiunge anche la ricetta della crema di arachidi, così per aggiungere più gusto ma anche tante calorie. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Zia Cri, ecco la ricetta dei frollini bicolore.

Frollini bicolore di Zia Cri – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per i frollini bicolore: 100 g di burro, 50 g di strutto, 250 g di zucchero, 3 uova, 500 g di farina 00, 15 ml di ammoniaca, 25 g di cacao, 25 ml latte

per la crema di arachidi: 250 g di arachidi tostate, 1 cucchiaio di miele di acacia, 15 ml di olio di arachidi, 10 g di zucchero di canna, sale

Preparazione: dobbiamo lavorare il burro ammorbidito o sciolto con lo strutto e lo zucchero. Mescoliamo bene e otteniamo una crema perfetta. Se non abbiamo lo strutto sostituiamo i 50 g con altro burro. Aggiungiamo adesso alla crema le uova, mescoliamo e solo dopo uniamo un po’ alla volta la farina, continuiamo ad amalgamare bene il tutto. Aggiungiamo l’ammoniaca per dolci, ma se non l’abbiamo usato il lievito per dolci. Completiamo ottenendo un composto omogeneo.

In una ciotolina uniamo cacao e latte, mescoliamo bene. Dividiamo l’impasto in due parti e una aggiungiamo la cremina al cacao, impastiamo bene. Otteniamo l’impasto chiaro e l’impasto scuro. Li avvolgiamo entrambi nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti minimo.

Stendiamo i due impasti con il mattarello, otteniamo due rettangoli uguali che sovrapponiamo. Arrotoliamo e formiamo il rotolone. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo per almeno 1 ora.

Tagliamo a fette il rotolo e disponiamo i frollini sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno 15 minuti a 170°.

Passiamo alla crema di arachidi e tritiamo le arachidi già tostate, le tritiamo nel mixer aggiungendo anche il miele, lo zucchero, l’olio di semi e un pochino di sale. Dobbiamo frullare a lungo per ottenere la crema, anche 10 minuti. Facciamo raffreddare i frollini e se vogliamo li gustiamo con la crema.

