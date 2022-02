Salame di cioccolato, la ricetta di Zia Cri

La ricetta di Zia Cri del salame di cioccolato, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 febbraio 2022. Il dolce non può mancare e oggi è toccato a Cristina Lunardini prepararlo in modo semplice e veloce. Niente è più semplice del salame al cioccolato, il salame dolce fatto con cioccolato fondente, biscotti secchi e burro. Zia Cri evita le uova ma aggiunge anche più gusto con il caffè e le nocciole tostate. Il risultato è molto goloso e poi passando il salame di cioccolato nello zucchero a velo è davvero tutto perfetto. Iniziamo sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, tritiamo i biscotti ma in modo grossolano e la ricetta del salame di cioccolato e biscotti di Zia Cri è quasi svelata.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Salame di cioccolato

Ingredienti: 200 g di biscotti secchi, 150 di cioccolato fondente al 55%, 70 g di nocciole tostate, 150 g di burro morbido, 40 g di zucchero a velo, 100 ml di caffè espresso, 30 g di cacao amaro, zucchero a velo

Preparazione: sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria o più velocemente nel microonde. Adesso tritiamo in modo grossolano i biscotti secchi, possiamo farlo nel mixer ma facciamo attenzioni a non renderli in polvere. Possiamo farlo a mano, basta davvero poco.

Versiamo i biscotti pronti nella ciotola, uniamo le nocciole tostate e tritate anche queste in modo grossolano o tagliate a pezzi, uniamo il caffè espresso, lo zucchero a velo, il burro morbido o fuso e lavoriamo il tutto, Adesso aggiungiamo il cioccolato fondente fuso, il cacao amaro e lavoriamo ancora il tutto. Otteniamo un composto omogeneo.

Versiamo l’impasto sulla carta forno, diamo la forma del salame, chiudiamo la carta come una caramella intorno al salame e mettiamo in frigo almeno 2 ore, si deve indurire. Solo dopo lo passiamo nello zucchero e tagliamo le golose fette per servirlo.

