Dolce risveglio, ricetta di Francesca Marsetti

Che dolce risveglio con Francesca Marsetti nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. E’ il goloso dolce di oggi 7 febbraio 2022 di Francesca Marsetti, un dolce che gustiamo in tazza con il cucchiaino, un dolce perfetto per il mattino ma non solo. Facciamo la bavarese ma creiamo anche un cuore al caffè molto goloso, poi il crumble da sbriciolare sopra e infine se vogliamo anche i biscotti per servire una colazione perfetta. Non perdete questa ricetta del dolce in tazza di Francesca Marsetti ma anche tutte le altre ricette di oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Dolce risveglio la ricetta di Francesca Marsetti – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la bavarese al mascarpone: 150 g di mascarpone, 4 tuorli, 90 g di zucchero, 150 g di latte, 190 g di panna fresca, 5 g di colla di pesce

per il cuore al caffè: 2 tazzine di caffè, 50 g di cacao amaro, 50 g di zucchero, 50 g di acqua

per il crumble: 50 g di farina 0, 30 g di burro, 40 g di zucchero di canna, 20 g di cacao amaro, sale

per i biscotti: 100 g di farina 00, 100 di albume, 100 g di burro, 100 g di zucchero

per decorare: Zucchero a velo, Chicchi di caffè

Preparazione: per la bavarese mettiamo nel pentolino latte e panna, facciamo ben scaldare ma non bollire. Nella ciotola versiamo zucchero e tuorli, mescoliamo bene e versiamo al latte e panna caldissimi, mescoliamo subito e portiamo a 85°. A parte abbiamo già ammollata la colla di pesce in acqua fredda, scoliamo, strizziamo e uniamo al mascarpone, mescoliamo bene, versiamo sulla crema calda, mescoliamo e facciamo sciogliere la colla. Versiamo la bavarese nelle tazze quando è ancora calda e poi copriamo e mettiamo in frigo.

Per il cuore al caffè versiamo il caffè espresso nel pentolino, uniamo zucchero, cacao amaro e acqua, mescoliamo e facciamo bollire, togliamo dal fuoco e facciamo raffreddare, poi versiamo nella sacca da pasticcere.

Per il crumble nella ciotola uniamo farina, un pizzico di sale, zucchero, burro morbido a pezzi e cacao amaro, mescoliamo, otteniamo delle briciole che versiamo sula teglia foderata con la carta forno. In forno a 170° per circa 20 minuti.

Per i biscotti lavoriamo la farina con albume, burro a pezzetti e zucchero, otteniamo l’impasto che facciamo riposare in frigo. Creiamo le forme due biscotti, le lingue e mettiamo in forno. Nelle tazze con la bavarese inseriamo con la sacca il cuore al caffè. Sbricioliamo sopra il crumble, zucchero a velo e serviamo con i biscotti.

