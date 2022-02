Rotolo all’arancia, la ricetta di Natalia Cattelani

Bello e goloso il rotolo all’arancia che oggi 9 febbraio 2022 Natalia Cattelani ha proposto tra le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un dessert goloso ma anche originale, bellissimo da servire agli ospiti e con un ripieno di panna e cioccolato fondente, una ricetta facile come sempre sono le ricette di Natalia Cattelani. Un rotolo dolce speciale con Natalia Cattelani che ancora una volta ci mostra una decorazione particolare per un dessert perfetto in tante occasioni. Decoriamo poi con ciuffi di panna montata e ancora arance. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Natalia Cattelani – Rotolo all’arancia da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per il rotolo: 2 arance, 100 g di zucchero, 4 uova, due cucchiai di zucchero, 50 ml di olio di semi, 40 ml di spremuta d’arancia, 100 g di farina 00

per la farcitura: 30 g di panna, 100 g di cioccolato fondente

per accompagnare: 200 g di panna, 3 cucchiai di liquore all’arancia

Preparazione: dobbiamo scegliere arance bio, le laviamo, le tagliamo a fette tonde con tutta la buccia, fette sottili e le mettiamo in padella con un filo di acqua e due cucchiai di zucchero, facciamo andare a fiamma alta per 10 minuti, si devono ammorbidire ma restare intatte. Le disponiamo con delicatezza su una teglia con la carta da cucina e facciamo raffreddare. Da parte in una ciotola teniamo il liquido della padella.

Nella ciotola montiamo gli albumi con metà dello zucchero. In un’altra ciotola i tuorli con il resto dello zucchero, qui aggiungiamo la spremuta d’arancia, olio di semi e solo dopo uniamo la farina setacciata, lavoriamo e uniamo gli albumi ben montati, mescoliamo.

Foderiamo la teglia del forno con la carta da forno e disponiamo le arance raffreddate, non mettiamo però le arance su tutto il rettangolo della teglia ma da un lato corto lasciamo lo spazio libero. Versiamo l’impasto e livelliamo su tutta la teglia. Mettiamo in forno 20 minuti a 180°. Togliamo dal forno, capovolgiamo il dolce e togliamo la carta, capovolgiamo ancora così le fette di arancia saranno sempre verso il basso. Inzuppiamo con lo sciroppo della padella a cui abbiamo aggiunto il liquore all’arancia. Farciamo con il cioccolato fondente sciolto con la panna o con altra crema. Arrotoliamo stretto e chiudiamo con la carta forno. Mettiamo in frigo minimo 1 ora. Togliamo la carta e decoriamo con ciuffi di panne e spicchi di arancia.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".