Ricette di Carnevale: coriandoli e stelle filanti di Simone Buzzi

Che dolci colorati per Carnevale e sono i coriandoli e le stelle filanti di Simone Buzzi. E’ la ricetta di Carnevale di oggi 25 febbraio 2022 dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Stelle filanti che in realtà sono delle tagliatelle dolci che avvolgiamo intorno ai cilindri per i cannoli. Fare i coriandoli di Simone Buzzi è ancora più facile, basta ritagliare questi dischetti piccoli. La parte più divertente è colorare l’impasto, scegliamo i colori più belli per questo Carnevale. Ecco tra le ricette di Carnevale E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei coriandoli e delle stelle filanti. Non perdete le altre ricette in tv.

Ricette di Carnevale Simone Buzzi – Coriandoli e stelle filanti

Ingredienti: 500 g di farina 00, 80 g di zucchero, scorza di 1 limone, 1 bacca di vaniglia, 40 g di burro, 3 uova, 30 ml di succo di ananas, 30 ml di latte, coloranti alimentari in gel, 1 l di olio di arachidi, zucchero a velo, sale

per completare: 250 g di cioccolato fondente, 20 g di granella di pistacchio, 20 g di granella di nocciole, 20 g di granella di cocco

Preparazione: impastiamo la farina con le uova, lo zucchero e poi uniamo la scorza di limone grattugiata, la vaniglia e il pizzico di sale, quindi succo d’ananas e latte. Lavoriamo bene il tutto e solo alla fine aggiungiamo il burro, facciamo assorbire del tutto e poi otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola. Mettiamo in frigo almeno 30 minuti. Poi dividiamo il panetto in 4 parti e aggiungendo il colorante alimentare abbiamo i 4 panetti colorati che mettiamo di nuovo in frigo per un’altra mezz’ora.

Stendiamo sottile, usiamo la nonna papera, la sfogliatrice, ritagliamo poi le tagliatelle. Devono essere come le tagliatelle classiche. Adesso però avvolgiamo le tagliatelle intorno al cilindro che si usa per i cannoli. Facciamo aderire bene alle estremità e friggiamo in olio profondo e ben caldo. Facciamo dorare ma sena esagerare.

Per fare i coriandoli basta stendere la sfoglia e ritagliarli usando un tappo o un piccolo coppapasta. Friggiamo come abbiamo fatto per le tagliatelle, le stelle filanti. Completiamo con zucchero a velo, cioccolato fondente fuso, granella di cocco e di nocciole.