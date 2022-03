Tronchetto mimosa, la ricetta di Fabio Potenzano

Da non perdere la ricetta del tronchetto mimosa di Fabio Potezano, la ricetta di oggi 8 marzo 2022. Il dolce mimosa è la classica idea per la festa della donna ma questo tronchetto mimosa è perfetto sempre, un’idea per mille occasioni. Un tronchetto farcito con la crema diplomatica, ricoperto di dadini di pan di Spagna, zucchero a velo e se vogliamo anche dolci decorazioni per ogni occasione. E’ la ricetta di Fabio Potenzano da provare subito, semplice e golosa. Ecco la ricetta del tronchetto mimosa dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi, la ricetta facile e veloce, il dessert sempre delizioso.

Tronchetto mimosa di Fabio Potenzano – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per il biscotto: 120 g di farina di mandorle, 120 g di zucchero a velo, 100 g di uova, 70 g di tuorli, 220 g di albumi, 80 g di zucchero semolato, 100 g di farina, 50 g di burro

Per la crema diplomatica: 500 ml di latte, 120 g di tuorli, 150 g di zucchero semolato, 45 g di amido di mais, 8 g di gelatina in fogli, 1/2 bacca di vaniglia, Scorza di 1 limone, 625 g di panna fresca, sale

Per la bagna al limone: 150 ml di acqua, 45 g di zucchero, 40 ml di liquore rosolio

Per completare: pan di spagna, zucchero a velo

Preparazione: per il biscotto arrotolato montiamo gli albumi con lo zucchero. In una ciotola uniamo la farina di mandorle, i tuorli, le uova intere e lo zucchero a velo, lavoriamo il tutto. Aggiungiamo anche gli albumi montati, mescoliamo e uniamo la farina setacciata, poi il burro fuso, lavoriamo e versiamo il composto nella teglia da forno foderata con la carta forno, livelliamo e mettiamo in forno a 190° per 10 minuti, togliamo dal forno e facciamo raffreddare coperto.

Passiamo alla crema e nel pentolino scaldiamo il latte con la scorza di limone. Nella ciotola mescoliamo i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo l’amido e la vaniglia, la scorza di limone, poi il latte caldo ma mescoliamo subito, mettiamo tutto nella pentola e facciamo cuocere, mescoliamo sempre fino a quando si addensa. Togliamo dal fuoco e uniamo la gelatina che abbiamo già ammollata in acqua fredda e strizzato, mescoliamo si deve sciogliere. Copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare in frigo, poi uniamo la panna montata, mescoliamo e abbiamo la crema diplomatica.

Per la bagna facciamo bollire l’acqua con lo zucchero, togliamo dal fuoco e uniamo il liquore.

Inzuppiamo il biscotto con la bagna, spalmiamo con la crema, arrotoliamo e chiudiamo con la pellicola. Mettiamo in frigo. Copriamo poi il dolce con la crema rimasta. Usiamo il pan di Spagna che tagliamo a dadini. Disponiamo i dadini sul tronchetto e completiamo con lo zucchero a velo.