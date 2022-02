Ricette Fabio Potenzano: timballo di maccheroni

E’ da provare subito la ricetta del timballo di maccheroni di Fabio Potenzano, la ricetta del primo piatto suggerito nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Di certo il timballo di Fabio Potenzano è una vera bomba, una ricetta perfetta per la domenica ma un vero piatto unico, una ricetta E’ sempre mezzogiorno da proporre in tavola nelle grandi occasioni. C’è dentro di tutto dai funghi alla salsiccia, piselli, uova sode, prosciutto, formaggio e anche della crema salata. Non perdete questa ricetta del timballo di maccheroni in pasta brsée e le altre ricette di Fabio Potenzano.



Ricette Fabio Potenzano E’ sempre mezzogiorno – Timballo di maccheroni

Ingredienti per il timballo: 400 g di maccheroncini, 1 l di passata di pomodoro, 300 g di muscolo di manzo, 100 g di salsiccia, 150 ml di fondo bruno, 120 g di piselli lessi, 150 g di primosale, 150 g di prosciutto cotto a fette, 8 uova di quaglia, 200 g di trito di sedano, carota e cipolla, 20 g di porcini secchi, 1 mazzetto aromatico, 3 cucchiai di concentrato di pomodoro, 1 bicchiere di vino rosso, 1 stecca di cannella, 2 foglie d’alloro, 2 rotoli di pasta brisé, 1 uovo, 50 ml di panna, olio evo

per la crema pasticciera salata: 200 ml di latte, 50 ml di panna fresca, 3 tuorli, 40 g di formaggio grattugiato, 30 g di pecorino grattugiato, 20 g di amido di mais, 20 g di burro, sale e pepe bianco

Preparazione: iniziamo dalla crema salata e scaldiamo il latte con il pepe macinato fresco. A parte uniamo i formaggi grattugiati, la panna e l’amido di mais, mescoliamo bene e la crema ottenuta la versiamo nel latte caldo, mescoliamo e facciamo addensare, togliamo dal fuoco. Subito dopo aggiungiamo burro e tuorli ma mescoliamo subito, copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare.

Per il sugo nella pentola facciamo il classico soffritto con sedano, cipolla e carota tritate, un pochino di olio e se vogliamo anche alloro. Solo dopo uniamo la salsiccia fresca sbriciolata, i funghi secchi che abbiamo ammollato in acqua e facciamo cuocere, tutto. Poi uniamo la carne, facciamo rosolare, sfumiamo col vino e poi concentrato di pomodoro e scaldare bene. Aggiungiamo il brodo e la passata di pomodoro. Un po’ di cannella, le erbe aromatiche, facciamo cuocere a fiamma bassa 2 ore con il coperchio. La carne la sfilacciamo e la teniamo da parte. Aggiungiamo invece i piselli già lessati nel sugo.

Cuociamo la pasta, scoliamo molto al dente, condiamo con il sugo. Foderiamo la tortiera con cerniera con la pasta brisèe e versiamo dentro il guscio metà della pasta, aggiungiamo sopra il formaggio a dadini, il prosciutto a dadini, le uova sode a pezzi, la carne sfilacciata, crema salata e poi il resto della pasta. Chiudiamo con altra pasta brisèe e chiudiamo bene anche i bordi per non fare aprire il timballo in cottura. Spennelliamo con l’uovo sbattuto con un po’ di latte e mettiamo in forno 40 minuti minimo a 180°.

