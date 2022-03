Ricette Zia Cri, biscotti di ciambella romagnola con crema al cappuccino

Dalle ricette di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno la ricetta dei biscotti di ciambella romagnola, sono dei biscotti davvero molto semplici da fare. Con l’impasto per la ciambella romagnola facciamo questi biscotti dolci, biscotti di Zia Cri che possiamo servire con la crema al cappuccino. Due ricette in una nella puntata di oggi 14 marzo 2022 di E’ sempre mezzogiorno perché la crema fatta con mascarpone e caffè è perfetta anche per farcire le torte o da gustare con altri dolcetti. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri, la ricetta dei biscotti di ciambella romagnola, i biscotti che non sono perfetti ma di certo facili da fare e buonissimi, i biscotti di ciambella di Cristina Lunardini.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Biscotti di ciambella romagnola e crema cappuccino

Ingredienti: 500 g di farina 00, 250 g di zucchero, 3 uova, 80 g di burro, 30 g di strutto, 1 limone, 1 bustina di lievito per dolci, latte, zucchero semolato

per la crema al cappuccino: 200 g di mascarpone, 80 ml di caffè espresso, 30 g di zucchero a velo, 200 ml di panna semi montata, cacao amaro

Preparazione: iniziamo dai biscotti e creiamo con la farina la classica fontana, al centro mettiamo lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, il lievito per dolci setacciato, le uova intere e lavoriamo il tutto. Poi uniamo il burro ammorbidito, lo strutto e lavoriamo bene il tutto aggiungendo un po’ alla volta anche il latte.

Foderiamo la teglia da forno con la carta forno e creiamo i biscotti semplicemente prendendo un po’ di impasto con la mano e adagiandolo sulla teglia. I biscotti non avranno una forma perfetta ma ovviamente il peso deve essere più o meno lo stesso, per un’ottima cottura. Mettiamo in forno a 180° per circa 12 minuti anche qualche minuto in più.

Intanto, facciamo la crema e nella ciotola versiamo il mascarpone, lo zucchero a velo e il caffè freddo, mescoliamo e aggiungiamo la panna semi montata, amalgamiamo con delicatezza. Al momento di servire completiamo ogni tazzina di crema con il cacao amaro in polvere. Serviamo i biscotti con la crema fredda.