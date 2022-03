Nuvole dolci, la ricetta di Fulvio Marino

Dalle ricette dolci di Fulvio Marino la ricetta delle nuvole dolci di oggi 15 marzo 2022. Un dolce al forno, sono brioche cotte in forno ma golosissime con il ripieno di crema di ricotta. Come sempre le ricette di Fulvio Marino sono perfette, come sempre ci spiega tutto nel dettaglio. Possiamo farcire le nuvole dolci di Fulvio Marino con la crema di ricotta o lasciarle semplici con la glassa e lo zucchero a velo, possiamo anche farcire con la Nutella, la marmellata o un’altra crema. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino, oggi le brioche con la crema di ricotta, i panini dolci con la crema di ricotta.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Nuvole dolci con crema di ricotta

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 150 g di zucchero, 10 g di sale, 8 g di lievito di birra, 120 g di uova, 200 ml di latte, 130 g di burro, scorza di limone

per farcire: 200 g di ricotta, 100 g di panna montata, 100 g di zucchero a velo, 1 bacca di vaniglia

per guarnire: 50 g di zucchero, 50 g di acqua, zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito fresco di birra sbriciolato, le uova che un po’ abbiamo sbattuto, quasi tutto il latte e lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, iniziamo a impastare e poi aggiungiamo il sale e il latte avanzato, impastiamo e completiamo con il burro morbido che aggiungiamo però un po’ alla volta. Copriamo e mettiamo in frigo per 8 ore.

Dividiamo poi l’impasto freddo in palline da 40 grammi, non le tocchiamo molto, le classiche pieghe per ottenere le palline, i panetti lisci. Disponiamo i panetti sulla teglia, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare fino al raddoppio. Mettiamo in forno a 190° per circa 12 minuti. Togliamo dal forno e farciamo con la crema. Spennelliamo con la glassa fatta con zucchero semolato e acqua nello stesso peso che facciamo bollire e poi raffreddare.

Se vogliamo la crema di ricotta basta setacciare la ricotta e aggiungere lo zucchero, mescolare e completare con la panna montata, mettere in frigo.