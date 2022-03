Pizzette sarde da passeggio, la ricetta di Fulvio Marino

Le pizzette sarde da passeggio, la pizza sarda che Fulvio Marino ha preparato oggi 11 marzo 2022 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. La ricetta della pizza sarda, le pizzette che possiamo gustare una sull’altra, piegate a metà o come vogliamo. Sono le pizzette di Fulvio Marino che risultano un po’ unte ma tanto buone, condite con passata di pomodoro e mozzarella. Come sempre la lievitazione non è velocissima e il risultato in questo modo è soffice, leggero. La pizza sarda, la ricetta della pizzetta sarda, una cena perfetta da gustare sempre e che potremo magari gustare a Cagliari, come suggerisce Fulvio Marino. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Pizzette sarde da passeggio

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 500 g di semola di grano duro, 700 g di acqua , 10 g di lievito di birra, 70 g di olio, 25 g di sale

Per farcire: 300 g di passata di pomodoro e 200 g di mozzarella

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 e la semola di grano duro, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua fredda e impastiamo, aggiungiamo poi il sale e il resto dell’acqua, impastiamo. Alla fine uniamo l’olio e completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore circa a temperatura ambiente. r

Terminata la lievitazione versiamo l’impasto sul tavolo e spezziamo in parti da 600 grammi. Prepariamo le teglie ben oleate e disponiamo i panetti, copriamo e facciamo lievitare per 1 ora sempre a temperatura ambiente.

Stendiamo l’impasto fino ai bordi e facciamo lievitare sempre coperto con la pellicola per 45 minuti. Condiamo con la passata di pomodoro e mettiamo in forno 25 minuti a 240°. Aggiungiamo la mozzarella a fettine e mettiamo in forno ancora 10 minuti sempre a 240°.