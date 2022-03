Ricette Fulvio Marino: abbraccio di pane

Abbraccio di pane e non c’è ricetta più bella di questa in questo periodo. E’ l’abbraccio di pane di Fulvio Marino che nella puntata del 7 marzo 2022 di E’ sempre mezzogiorno ha parlato di condivisione e non di divisione. Pane di segale e di grano tenero che si abbracciano in un’unica forma, da condividere. Così ognuno può dare il proprio contributo, anche solo con un messaggio come questo. La ricetta del pane di oggi di Fulvio Marino con impasto scuro e impasto bianco, al centro mettiamo lo strutto, poi nell’abbraccio tutto diventa perfetto.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Abbraccio di pane

Ingredienti per l’impasto bianco: 1 kg di farina 0, 500 g di acqua tiepida, 150 g di lievito madre, 20 g di sale, 30 g di olio

Per l’impasto scuro: 500 g di farina 0, 500 g di segale integrale, 500 g di acqua tiepida,100 g di lievito madre, 50 g di malto, 20 g di sale, 30 g di olio

Per guarnire: 200 g di strutto

Preparazione: iniziamo dall’impasto bianco e nella ciotola versiamo la farina, il lievito madre, quasi tutta l’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo l’acqua avanzata. Impastiamo e completiamo con l’olio. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

Per l’impasto sciro versiamo nella ciotola la farina 0, la farina di segale integrale, quasi tutta l’acqua, il lievito madre, il malto e impastiamo. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e completiamo con l’olio. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

Dopo le due ore stendiamo gli impastiamo con il mattarello e otteniamo due rettangoli. Sovrapponiamo i rettangoli uno sull’altro distribuendo in mezzo lo strutto. Arrotoliamo l’impasto su se stesso, tagliamo a metà il rotolo dalla parte lunga e in questo modo possiamo intrecciare le due strisce di pane. Disponiamo nello stampo in cassetta e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Mettiamo in forno a 240° per 20 minuti e poi abbassiamo a 200° per altri 30 minuti.