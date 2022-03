Pizza con le patate, la ricetta di Fulvio Marino

Dalla ricetta di Fulvio Marino la pizza con le patate, la ricetta del 4 marzo 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Ancora una pizza nuova da gustare con i suggerimenti di Fulvio Marino ma come sempre non è la solita pizza. Patate a sfoglia e se vogliamo possiamo aggiungere della golosa porchetta ma ovviamente non da mettere sulla pizza, così avremo un pasto davvero completo e di certo ricco di gusto e calorie. Una base perfetta con un impasto da fare lievitare in più tempi e poi seguite la ricetta di Fulvio Marino per la pizza con le patate. Non perdete le altre ricette in tv.

Pizza con le patate di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 450 g di grano tenero tipo 2, 50 g di farina integrale di grano tenero, 750 g di acqua fredda, 4 g di lievito di birra, 22 g di sale, 40 g di olio, semola di grano duro per spolverare

per condire: 200 g di patate a sfoglia, 200 g di porchetta

Preparazione: nella ciotola versiamo tutte le farine quindi la farina 0, la farina di grano tenero tipo 2, la farina integrale di grano tenero e aggiungiamo 60 g di acqua fredda, impastiamo e aggiungiamo altri 50 g di acqua e il lievito fresco sbriciolato. Impastiamo e poi dopo qualche minuto uniamo il sale e il resto dell’acqua fredda. Impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio a filo, completiamo l’impasto e copriamo, lasciamo in frigo per 24 ore ma dopo 4 ore facciamo una piega di rinforzo.

Togliamo dal frigo, dividiamo in palline da 700 g e copriamo, facciamo lievitare 4 ore a temperatura ambiente. Stendiamo la pallina sul tavolo infarinato e disponiamo nella teglia leggermente unta con l’olio. Tagliamo le patate a fette sottoli e disponiamo sulla pizza, condiamo con sale e olio e mettiamo in forno 250° per 16 minuti. Possiamo poi aggiungere le fette di porchetta ben calde.