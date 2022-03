Cheesecake ucraino, la ricetta dolce di Natalia Cattelani

Ognuno trova il modo per sostenere il popolo ucraino e Natalia Cattelani propone la ricetta del cheesecake ucraino, un dolce buonissimo e anche semplice da fare. Una nuova ricetta dolce da E’ sempre mezzogiorno con l’intenzione di aggiungere un’altra ricetta ma anche di tenere alta sempre l’attenzione nei confronti della guerra. Magari la ricetta del cheesecake ucraino di oggi 16 marzo 2022 la possiamo per accogliere nel miglior modo possibile chi arriva nel nostro paese. Di certo la ricetta del dolce ucraino di Natalia Cattelani a E’ sempre mezzogiorno è un omaggio a tutti. Ecco la ricetta per fare il dolce ucraino, la torta al formaggio ucraina.

Ricette Natalia Cattelani – Cheesecake ucraino E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di fiocchi di latte, 150 g di zucchero, 3 uova, 40 g di uvetta, 100 g di semolino, 100 g di farina, 100 g di burro fuso per impasto, scorze di arancia e limone, 1 noce di burro per imburrare

per decorare: 150 ml di panna montata zuccherata, 120 g di mirtilli, 1 banana, succo di limone

per la cialda croccante: 60 g di zucchero, 30 g di panna, 20 g di miele, 15 g di burro, 25 g di amido di mais, 60 g di mandorle a lamelle

Preparazione: nella ciotola lavoriamo le uova intere con lo zucchero, uniamo i fiocchi di latte che abbiamo già frullato, uniamo il burro fuso, mescoliamo e poi aggiungiamo le scorze di agrumi grattugiate, mescoliamo. Uniamo l’uvetta o se preferiamo del cioccolato a pezzetti, il semolino e la farina, lavoriamo bene il tutto. Imburriamo lo stampo da plumcake, foderiamo con la carta forno e versiamo l’impasto, livelliamo e mettiamo in forno 1 ora a 160°.

Intanto, facciamo il croccante e nella padella mettiamo burro, panna , zucchero e miele, facciamo sciogliere mescolando e poi aggiungiamo le mandorle a lamelle che abbiamo già tostato, quindi l’amido di mais e facciamo andare il tutto mescolando. Versiamo il composto adesso compatto nella teglia foderata con la carta forno, livelliamo in uno strato sottile e mettiamo in forno 10 minuti a 180°, poi facciamo raffreddare del tutto.

Per servire il dolce completiamo con la panna montata, scaglie di croccante, mirtilli, fette di banana o altra frutta.