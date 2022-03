Ricette Zia Cri: ciambella all’ananas

Che delizia la ciambella all’ananas di Zia Cri, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno del 22 marzo 2022. Una vera bontà, una ricetta facile con l’ananas ma non è la solita torta rovesciata perché questa volta Zia Cri ha l’idea di preparare una ciambella con l’ananas e il risultato è davvero molto carino, esteticamente la torta con l’ananas di Zia Cri è molto più bella delle altre. Sarà di certo anche una ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno buonissima. Non perdete queste e le altre ricette in tv su Rai 1 con Antonella Clerici e i suoi cuochi.

Ciambella all’ananas di Zia Cri – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: per la base caramellata 150 g di zucchero, 50 ml di acqua, 20 g di burro, 8 fette di ananas sciroppata

per la ciambella: 3 uova, 160 g di zucchero, 150 ml di succo di ananas, la scorza di un limone, 100 ml di olio di semi di girasole, 240 g di farina 00, 50 g di farina di mandorle, 10 g di lievito in polvere per dolci

per decorare: 200 ml di panna montata, 2 fette di ananas sciroppato, fragole

Preparazione: iniziamo dalla base caramellata e nel pentolino versiamo acqua e zucchero, facciamo andare, otteniamo un composto ambrato e poi aggiungiamo il burro ma fuori dal fuoco, facciamo sciogliere, mescoliamo e versiamo il tutto nello stampo per ciambella.

Passiamo alla ciambella e montiamo le uova con lo zucchero, uniamo una emulsione di olio di semi e succo di ananas, il succo dell’ananas sciroppato, versiamo a filo e montiamo ancora. Uniamo la scorza di limone grattugiata e le polveri già mescolate, lievito, farina di mandorle e farina 00. Amalgamiamo bene.

Sulla base caramellata adagiamo le fette di ananas sciroppate e poi versiamo sopra l’impasto della ciambella. Mettiamo in forno per 45 minuti a 170°. Facciamo un attimo intiepidire e capovolgiamo su un vassoio, prima che il caramello diventi freddo. Facciamo raffreddare e decoriamo con panna montata, ananas o fragole.