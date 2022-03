Ricette Sal De Riso: torta diletta con pere e limone

Altra golosa ricetta dolce di Sal De Riso, la ricetta della torta diletta con pere e limone, la ricetta del 25 marzo 2022 da E’ sempre mezzogiorno.Una base di pasta frolla già pronta, le pere golose cotte nel microonde o anche in altro modo, poi la parte più golosa, la cake al limone. Vari passaggi per questa torta pere e limone di Sal De Riso ma è una golosità da provare. E’ la torta della dedica di oggi, è la torta che saluta l’inverno e abbraccia la primavera. Ecco come si fa la torta di Sal De Riso, la torta che possiamo preparare in parte anche in anticipo. Ecco la ricetta della torta pere e limone, la torta diletta da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Sal De Riso – Torta diletta con pere e limone

Ingredienti: 1 disco di pasta frolla

per le pere alla vaniglia: 500 g di pere Williams, 100 g di zucchero, 40 ml di succo di limone, 10 g di amido di mais, 15 ml di liquore alla pera, ½ bacca di vaniglia, 5 g di scorza di limone grattugiata

per il cake al limone: 130 g di zucchero, 100 g di burro, 100 g di uova, 50 ml di latte, 100 g di farina, 25 g di fecola di patate, 3,75 g di lievito, 1 scorza di limone grattugiata, 2,5 g di sale, 5 ml di acqua, ½ bacca di vaniglia, zucchero a velo

Preparazione: sbucciamo le pere e le tagliamo a dadini piccoli, aggiungiamo zucchero, succo di limone, liquore e amido di mais, scorza di limone grattugiata e vaniglia, amalgamiamo il tutto e copriamo la ciotola con la pellicola, mettiamo in frigo per un paio di ore, poi cuociamo nel microonde 5 minuti al massimo della potenza, facciamo raffreddare del tutto a temperatura ambiente.

Passiamo alla cake al limone e lavoriamo il burro morbido con lo zucchero, aggiungiamo la scorza di limone grattugiata. A parte sbattiamo le uova con il latte. In un’altra ciotola uniamo la farina, il lievito e la fecola, mescoliamo. Al burro adesso aggiungiamo parte del latte e uova con un po’ di sale, poi un po’ delle polveri e mescoliamo, proseguiamo alternando.

Stendiamo spessa meno di mezzo cm, foderiamo la tortiera e bucherelliamo con la forchetta. Versiamo quasi tutto il composto di pere, aggiungiamo la cake al limone e mettiamo in forno a 170° per 40 minuti. Facciamo raffreddare e spennelliamo con la gelatina, aggiungiamo le perse lasciate da parte.