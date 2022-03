Ricette Natalia Cattelani: delicatezza di fragole

Che buona la torta con le fragole di Natalia Cattelani di oggi 29 maro 2022 ma è anche molto golosa, bella da presentare, è la delicatezza di fragole fatta con una base di biscotti secchi a cui uniamo uovo e zucchero, burro fuso e anche la scorza grattugiata di un limone. La farcitura è ancora più golosa, il ripieno della torta di fragole di Natalia Cattelani è con fragole, zucchero, panna, yogurt e adesso non ci resta che scoprire il seguito. Ecco dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la ricetta della delicatezza di fragole, la torta biscotti e fragole di Natalia Cattelani.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Natalia Cattelani – Delicatezza di fragole

Ingredienti per la base: 250 g di biscotti secchi, 50 g di burro fuso, 1 uovo, 30 g di zucchero, la scorza di ½ limone

per la farcitura: 350 g di fragole, 80 g di zucchero a velo, 12 g di gelatina in fogli, 200 g di panna, 100 g di yogurt greco, Il succo di ½ limone

per decorare: 5 fragole, 50 g di cioccolato bianco, foglioline di menta, confettini colorati

Preparazione: iniziamo dalla base e tritiamo benissimo i biscotti, otteniamo la polvere a cui uniamo uovo intero e zucchero già sbattuti a parte, mescoliamo il tutto e aggiungiamo anche il burro fuso ma non calda e la scorza di limone grattugiata, amalgamiamo bene. Versiamo il composto nella tortiera di 24 cm di diametro, usiamo lo stampo per crostata. Facciamo un po’ di pressione e formiamo i bordi. Abbiamo il guscio che mettiamo in forno massimo 20 minuti a 170°.

Passiamo al ripieno. Sciogliamo la gelatina in fogli, già tenuta in acqua fredda per 5 minuti, in 50 ml di panna. Puliamo le fragole e le frulliamo con lo zucchero a velo e il succo di limone, scoliamo filtrando il liquido col colino. Ala purea di fragole invece uniamo lo yogurt greco, mescoliamo e uniamo la colla di pesce con la panna, mescoliamo e uniamo il resto della panna semi montata, amalgamiamo con delicatezza. Versiamo la crema nel guscio cotto e freddo, facciamo raffreddare, poi mettiamo in frigo per qualche ora. Completiamo con le decorazioni suggerite.