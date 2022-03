Occhi di bue alla doppia mela, la ricetta di Zia Cri

Che bontà e che belli gli occhi di bue alla doppia mela di Zia Cri. La ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno che non possiamo perdere. Gli occhi di bue sono a base di pasta frolla e in genere farcito con la confettura o con il cioccolato. La ricetta di Zai Cri degli occhi di bue prevede la doppia mela perché nella pasta frolla mettiamo la buccia in polvere e nella crema le mele. Il ripieno degli occhi di bue, i biscotti alla frolla di oggi 30 marzo 2022 è crema di mela. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei fiori occhi di bue di Zia Cri alla doppia mela.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Occhi di bue alla doppia mela

Ingredienti per la frolla: 300 g di farina 00, 2 uova, 50 g di polvere di bucce di mela essiccata, 80 g di zucchero, 60 g di olio di mais, latte, la scorza di 1 limone, 5 g lievito per dolci, sale

per il ripieno: 3 mele golden, 30 g di zucchero, il succo di 1 limone

Preparazione: sbucciamo le mele e le bucce le mettiamo in forno a massimo 100° per 3 ore, poi le facciamo raffreddare e frulliamo.

Per la pasta frolla impastiamo la farina con lo zucchero, le bucce in polvere, la scorza grattugiata di un limone, le uova, l’olio di semi, un pizzico di sale, il latte necessario e il lievito. Otteniamo un composto omogeneo grazie al latte, ne aggiungiamo quanto necessario. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti.

Intanto, in padella mettiamo le mele tagliate a pezzetti, il succo di limone e lo zucchero, facciamo andare almeno 15 minuti, poi le frulliamo e abbiamo la crema.

Stendiamo la pasta frolla spessa circa 3 mm e ritagliamo i biscotti, possiamo farli con lo stampo che preferiamo o semplicemente creare dei dischetti. Una metà li lasciamo interi, un’altra metà facciamo un foro centrale nel biscotto. Mettiamo in forno 10 minuti massimo 12 a 180°. Facciamo raffreddare, farciamo il biscotto intero con la crema di mele. Quelli con il buco li spolveriamo con lo zucchero a velo. Adagiamo i biscotti con lo zucchero su quelli con la crema e abbiamo i nostri dolcetti.