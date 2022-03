Ricette Barbara De Nigris: linzer torte

E’ una linzert torte vera? Di certo la ricetta della linzert torte di Barbara De Nigris è la più semplice da fare a casa. E’ la ricetta di una crostata con la base di pasta frolla al cacao e con il ripieno di confettura di ribes rosso o altra confettura simile. E’ una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da non perdere. La linzert torte mostrata oggi 31 marzo 2022 nella cucina di Antonella Clerici è il classico dolce austriaco che tutti conoscono. La ricetta di Barbara De Nigris è speciale. Non perdete questa e le altre ricette da E’ sempre mezzogiorno.



Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – Ricetta Linzer torte

Ingredienti: 250 g di burro, 250 g di zucchero, sale, 2 uova, 1 cucchiaio di estratto di vaniglia, 250 g di nocciole e mandorle, 250 g di farina 00, 50 g di grano saraceno, la scorza di 1 limone, 2 cucchiaini di lievito per dolci, cannella in polvere, chiodi di garofano, macinati, 20 g di cacao amaro, 250 g di confettura di ribes rosso, 50 g di mandorle a lamelle, zucchero a velo

Preparazione: per fare la frolla frulliamo mandorle e nocciole con un cucchiaio di farina e un cucchiaio di zucchero. A parte montiamo il burro ammorbidito con lo zucchero e poi uniamo la frutta secca che abbiamo frullato, amalgamiamo e aggiungiamo le spezie suggerite, la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo le uova, una alla volta, impastiamo e uniamo grano saraceno e farina 00, il cacao amaro in polvere e il lievito in polvere per dolci. Impastiamo il tutto e avvolgiamo nella pellicola, mettiamo in frigo minomo 4 ore perché l’impasoto si deve rassodare.

Stendiamo la frolla ben spessa, circa 1 cm. Con il disco di frolla foderiamo lo stampo per crostata già imburrato e infarinato. Versiamo la confettura che preferiamo, rossa. Con le strisce di pasta frolla formiamo il classico disegno da crostata. Mettiamo in forno a 180° minimo 40 minuti. Tostiamo le mandorle a lamelle in padella. Scaldiamo la confettura e con questa spennelliamo la frolla della torta, completiamo con lamelle di mandorle e zucchero a velo.