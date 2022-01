Ricette Barbara De Nigris: involtini di verza e pollo

Che bontà questi involtini di verza con ripieno di pollo speck e formaggio, una ricetta perfetta di Barbara De Nigris, una ricetta perfetta per l’inverno e per tutta la famiglia. E’ una delle ultime ricette E’ sempre mezzogiorno, una vera delizia per un secondo piatto tutto da gustare. Possiamo preparare gli involtini con largo anticipo e poi mettere tutto in forno prima di servire. Barbara De Nigris suggerisce anche la ricetta per le carote, un contorno che fa bene ed è anche colorato. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare gli involtini di verza e pollo con le carote.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – Involtini di verza con speck e pollo

Ingredienti: per gli involtini: 8 foglie di verza bollite, 550 g di petto di pollo, 8 fette speck, 150 g di formaggio tilsiter, 1 mazzetto di erba cipollina, 50 g di burro, noce moscata

per l’insalata di carote alla senape: 500 g di carote, il succo di ½ limone, 40 ml di aceto di mele, 30 g di senape, erba cipollina, sale e pepe, olio evo

Preparazione: prendiamo le foglie di verza, grandi, belle, le laviamo e lessiamo in acqua bollente il tempo di farle ammorbidire ma non troppo, poi scoliamo con delicatezza, le asciughiamo e le battiamo per renderle perfette per gli involtini. Adesso le possiamo salare e aggiungiamo anche la noce moscata.

Su ogni foglia di verza disponiamo delle fettine di pollo, sottilissime, aggiungiamo anche la fettina di speck e poi arrotoliamo bene, abbiamo così gli involtini. Arrotoliamo ben stretti, questo un consiglio importante. Nella padella facciamo sciogliere il burro e adagiamo gli involtini che facciamo dorare bene. Disponiamo poi gli involtini nella teglia da forno e sopra aggiungiamo il formaggio a fette, mettiamo in forno per 10 minuti a 200°.

Intanto, puliamo le carote, le peliamo e tagliamo a fette molto sottili. Nella ciotola versiamo olio, aceto di mele, senape e succo di limone, facciamo una emulsione che usiamo per condire le carote, alla fine sale e pepe. Serviamo gli involtini completando il piatto con l’erba cipollina tritata e accanto il contorno di carote.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".