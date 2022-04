Crosata di fragole, la ricetta di Antonella Ricci

Una crostata di fragole diversa dal solito è la ricetta di Antonella Ricci per un dolce con le fragole suggerito tra le ricette di E’ sempre mezzogiorno. Crostata di fragole ma le fragole le aggiungiamo frullate nell’impasto della frolla e a pezzi nella farcia con la ricotta. E’ una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da non perdere, è un dolce perfetto in questo periodo. In più Antonella Ricci ci regala anche la ricetta della salsa al limone, così potremo servire le fette di crostata fragole e ricotta con questa golosa crema al limone. Tutto è molto semplice, non ci resta che provare la ricetta del 14 aprile 2022 di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Antonella Ricci E’ sempre mezzogiorno – Crostata di fragole

Ingredienti: 140 g di fragole, 150 g di zucchero a velo, 500 g di farina 00, 250 g di burro, 1 uovo

per la farcia: 300 g di fragole, 500 g di ricotta di mucca, 100 g di zucchero a velo, 2 uova, ½ bacca di vaniglia

per la salsa al limone: 160 ml di succo di limone, 140 ml di acqua, 150 g di zucchero, 50 g di amido di mais, scorza di 1 limone grattugiata, fragole, 1 ciuffo di menta

Preparazione: dobbiamo preparare la frolla impastando la farina con il burro freddo a pezzetti, un uovo e lo zucchero a velo, aggiungiamo anche le fragole che abbiamo frullato. Otteniamo velocemente un panetto che avvolgiamo nella pellicola, mettiamo 30 minuti in frigo. Stendiamo la frolla e otteniamo un disco con cui foderiamo lo stampo, meglio se con cerniera. Facciamo un bordo alto.

Per il ripieno usiamo la ricotta asciutta, ben sgocciolato, lavoriamo con lo zucchero a velo e poi aggiungiamo le 2 uova e la polpa di vaniglia, lavoriamo bene il tutto. Aggiungiamo le fragole tagliate a pezzi e amalgamiamo con delicatezza. Versiamo la farcia nel guscio di frolla e mettiamo in forno a 180° per 3 – 40 minuti.

Per fare la salsa al limone versiamo l’acqua nel pentolino, aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, lo zucchero, il succo di limone, mescoliamo e facciamo sciogliere poi aggiungiamo l’amido di mais e portiamo a bollore sempre mescolando. Si deve addensare, facciamo raffreddare e serviamo le fette di crostata con un po’ di crema al limone.