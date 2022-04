Biscotti meringati al cioccolato, la ricetta di Zia Cri

Zia Cri è tornata con le sue ricette dolci E’ sempre mezzogiorno e oggi 21 aprile 2022 la ricetta dei biscotti meringati al cioccolato ha deliziato davvero tutti. La ricetta dei biscotti al cioccolato di Cristina Lunardini con cioccolato fondente, perfetto se abbiamo le uova di cioccolato fondente da consumare. Poi albumi, zucchero a velo, cacao amaro in polvere e solo un po’ di amido di mais, niente altro, per questo i biscotti di Zia Cri sono meringati ma al cioccolato. Seguiamo nel dettaglio la ricetta facile e veloce per fare i biscotti con cioccolato e albumi di Cristina Lunardini. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

Biscotti meringati al cioccolato di Zia Cri – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 220 g di cioccolato fondente, 3 albumi, 260 g di zucchero a velo, 45 g di cacao, 15 g di amido di mais

Preparazione: sciogliamo il cioccolato fondente, va bene sia nel modo classico a bagnomaria che nel microonde. Ne teniamo un po’ da parte a scaglie.

Nella ciotola versiamo metà dello zucchero a velo con il cacao amaro in polvere e l’amido di mais, mescoliamo. A parte montiamo con le fruste elettriche gli albumi aggiungendo un po’ alla volta il resto dello zucchero a velo, otteniamo la meringa lucida. Adesso aggiungiamo il cioccolato fondente fuso ma non caldo, lo aggiungiamo un po’ alla volta mescolando subito. Uniamo adesso le polveri ma aggiungendole sempre un po’ alla volta al composto. Lavoriamo con la frusta a mano, terminiamo unendo il cioccolato a scaglie. Otteniamo un composto che riusciamo a lavorare con due cucchiai. Formiamo così i biscotti senza dare una forma perfetta, con i due cucchiai adagiando ogni mucchietto sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 170° per 12 minuti circa.