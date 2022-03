French toast, la ricetta di Zia Cri

Non perdete la ricetta di zia Cri del frech toast, la ricetta di oggi 29 marzo 2022 suggerita nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ancora una volta Zia Cri ci regala ricette facili e veloci e il french toast dovremmo imparare a cucinarlo tutti, perché buonissimo. “Che il French toast sia un’altra colazione tipica delle famiglie americane lo sapevamo già. Chissà in quante scene di film è comparso. Celebre la scena in “Kramer contro Kramer” in cui il protagonista in crisi con la moglie resta solo col figlio e si improvvisa cuoco per la colazione per un giorno, trovando una certa difficoltà nel preparare proprio un french toast. Questa scena me la ricordo perfettamente perché al tempo ero una adolescente e non avevo mai sentito prima di allora nominare questa ricetta” racconta Zia Cri che evidentemente adora quel film, adora questa ricetta, come le altre. Non perdete questa ricetta di oggi di Antonella Clerici e Zia Cri e le altre, come la ricetta della delicatezza di fragole di Natalia Cattelani. Ed ecco la ricetta del french toast da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – French Toast

Ingredienti: 4 fette di pan brioche, 1 uovo, 2 cucchiai di latte, 50 gr di burro, 4 fette di formaggio a fette, 2 fette di prosciutto cotto

Preparazione: farciamo le fette di pan brioche con prosciutto e formaggio. Versiamo in una ciotola l’uovo e il latte ben sbattuti. Inzuppiamo le fette di pan brioche farcite da entrambi i lati, delicatamente un paio di volte, non si devono rovinare ma devono assorbire perfettamente l’uovo.Poi scaldiamo in una padella antiaderente il burro e friggiamo le fette un paio per volta, avendo cura di lasciarle circa 2 minuti per lato. Solleviamo con una paletta e assicuriamoci che siano ben cotte, devono risultare croccanti e dorati.