Ricette dolci Zia Cri: torta ricotta e caffè

La ricetta della torta ricotta e caffè di Zia Cri è una vera delizia, è il dolce del 28 aprile 2022 che Cristina Lunardini ha suggerito tra le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Prepariamo prima la pasta frolla e mentre la facciamo raffreddare prepariamo la farcia, una golosa crema con ricotta, gocce di cioccolato ma anche amido di mais, burro e uova, quindi una crema ricca che poi cuoce in forno con il guscio di frolla. Zia Cri ci regala una doppia ricetta con la torta ricotta e caffè perché possiamo anche evitare la frolla e versiamo la crema direttamente nei pirottini imburrati e infarinati e avremo un dessert delizioso. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Zia Cri – Torta ricotta e caffè

Ingredienti per la frolla: 300 g di farina “00”, 125 g di burro, 150 g di zucchero, 2 uova, 1 cucchiaino di caffè in polvere, 30 g di cacao, 5 g di lievito per dolci, sale

per la farcia: 100 g di burro,100 g di zucchero a velo, 2 uova, 50 g di amido di mais, 500 g di ricotta, 2 tazzine di caffè, 70 g di gocce di cioccolato

per decorare: chicchi di caffè

Preparazione: iniziamo dalla frolla e lavoriamo il burro ammorbidito con lo zucchero, poi aggiungiamo una alla volta le uova, un pizzico di sale e solo dopo il caffè in polvere, il cacao amaro in polvere e il lievito per dolci. Aggiungiamo adesso la farina e lavoriamo il tutto, avvogliamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo per 30 minuti.

Intanto passiamo alla farcia e nella ciotola lavoriamo il burro ammorbidito con lo zucchero a velo, uniamo le uova e la ricotta, lavoriamo bene. Poi aggiungiamo l’amido di mais, il caffè espresso che abbiamo fatto raffreddare, amalgamiamo il tutto e alla fine aggiungiamo le gocce di cioccolato.

Stendiamo la frolla fredda, foderiamo lo stampo per costata. Farciamo con la crema e mettiamo in forno a 170° per circa 40 minuti.