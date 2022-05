Ricette Barbara De Nigris, panna cotta di montagna

Buonissima la panna cotta di montagna, la ricetta di Barbara De Nigris, il goloso dessert composto da frolla, fragoline, non solo panna cotta quindi ma un dolce completo. Ancora una volta le ricette di Barbara De Nigris sono golose e semplici, sono ricette di montagna. Non ci resta che aggiunger anche questa ricetta dolce alle altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Iniziamo dalla panna cotta, poi prepariamo la frolla, quindi la salsa di fragoline e componiamo il nostro delizioso dessert. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Barbara De Nigris, la ricetta della panna cotta di montagna con le fragoline di bosco.

Panna cotta di montagna ricetta Barbara De Nigris – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la panna cotta: 1 l di panna fresca, 200 ml di latte, 50 g di zucchero semolato, 20 g di gemme di pino, 30 g di miele di gemme di pino, 12 g di colla di pesce, 1 bacca di vaniglia

per la frolla alle nocciole: 200 g di farina di nocciole,100 g di farina fioretto, 1 uovo, 50 g di burro, 20 g di amido di mais, 100 g di zucchero al velo, 8 g di lievito per dolci

per la salsa di fragoline di bosco: 150 g di fragoline di bosco, 30 g di zucchero a velo, un cucchiaio di succo di limone – per finire: 200 g di panna montata, fragoline di bosco

Preparazione: per la panna cotta versiamo la panna nella pentola, aggiungiamo il latte, zucchero e vaniglia, il miele e portiamo a bollore. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo la colla di pesce che abbiamo già ammollato 10 minuti in acqua fredda. Frulliamo poi con il mixer a immersione e versiamo il composto caldo nello stampo da plumcake che abbiamo foderato con la pellicola. Copriamo e mettiamo in frigo tutta la notte.

Per la frolla impastiamo la farina di nocciole con il burro, uniamo la farina di mais e lo zucchero a velo, otteniamo un composto di briciole, uniamo il lievito e l’uovo, impastiamo e adesso otteniamo il panetto compatto che mettiamo 30 minuti in frigo avvolto nella pellicola.

Alle fragoline di bosco uniamo zucchero e succo di limone, copriamo e lasciamo qualche ora, frulliamo con il mixer a immersione.

Stendiamo la frolla spessa mezzo cm e otteniamo un rettangolo, cuociamo sulla teglia a 180° per 12 minuti. Ancora calda la tagliamo ottenendo un rettangolo più grande dello stampo del plumcake usato per la panna cotta.

Facciamo raffreddare la frolla e capovolgiamo sopra la panna cotta. Completiamo con i ciuffi di panna montata lavorata con la salsa di fragoline, infine le fragoline.