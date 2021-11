Wurstel fatto in casa, la ricetta di Barbara De Nigris

Che buoni i wurstel ma se li facciamo in casa con la ricetta di Barbara De Nigris saranno davvero buonissimi. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 novembre 2021 la ricetta dei wurstel casalinghi fatti con la lonza di maiale, con il pollo, con la pancetta, i fagioli rossi e poco altro, tutti ottimi ingredienti e di certo i wurstel piaceranno a tutti. Non tutti i wurstel che compiano sono di ottima qualità ma con la ricetta dei wurstel da fare in casa di Barbara De Nigris saremo sicuri di portare in tavola o di mettere nel panino solo un ottimo wurstel. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi ma non perdete gli altri consigli.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – Wurstel casalinghi

Ingredienti: per i wurstel: 500 g di lonza di maiale tritata, 200 g di fusi di pollo tritati, 250 g di pancetta tritata, 200 g di fagioli rossi, 30 g di concentrato di pomodoro, 30 g di salsa barbecue, 1 cucchiaio di paprika dolce, 1 cucchiaio di curry, 1 cucchiaino di sale speziato, 1 cucchiaino di pepe bianco, 1 cucchiaino di aglio in polvere, noce moscata, 1,5 m di budelloper la senape: 200 g di semi di senape in grani, 150 ml di aceto di mele, 170 ml di acqua, 40 ml di olio evo, 80 g di zucchero di canna

Preparazione: la carne di maiale, di pollo e la pancetta, tritiamo tutto ma benissimo, anche più di tre volte così sarà perfetta. Mettiamo nella ciotola e aggiungiamo il sale, pepe, paprika dolce, l’aglio in polvere, curry e concentrato di pomodoro, amalgamiamo bene il tutto e uniamo i fagioli rossi precotti e frullati, ci servono per addensare. Amalgamiamo bene e copriamo, mettiamo nel congelatore per 30 minuti e poi aggiungiamo la salsa barbecue, amalgamiamo e frulliamo aggiungendo del ghiaccio tritato, frulliamo un po’ alla volta.

Versiamo il composto nel budello, facciamo i wurstel della lunghezza che preferiamo, chiudiamo ogni wurstel. Facciamo bollire in acqua per circa 20 minuti.

Se vogliamo fare la senape in casa mettiamo i semi in una ciotola, uniamo l’aceto di mele, lasciamo 12 ore. Nel pentolino versiamo acqua e zucchero, facciamo scioglier e calda la versiamo sui semi che abbiamo già scolato. Frulliamo il tutto a immersione versando l’olio. Passiamo la salsa nel setaccio e facciamo riposare.

Serviamo i wurstel con la salsa, con i crauti, nel panino o nel piatto, aggiungiamo se vogliamo altre salse.

