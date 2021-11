Tagliatelle di castagne con funghi, ricetta Barbara De Nigris

Che ricetta le tagliatelle di castagne di Barbara De Nigris. E’ un primo piatto E’ sempre mezzogiorno da provare subito, è la ricetta perfetta in questo periodo. Usiamo farina 00 e farina di castagne, abbiamo un ottimo impasto e ritagliamo le tagliatelle. Per il condimento un sughetto veloce con u funghi porcini e in più una fonduta di formaggio golosa. Completiamo con il prezzemolo fresco e non dimentichiamo aglio e burro. Non perdete la ricetta delle tagliatelle di castagne E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette della putata di oggi 8 novembre 2021.

E’ sempre mezzogiorno ricette Barbara De Nigris – Tagliatelle di castagne con funghi

Ingredienti: per le tagliatelle di castagne: 200 g di farina di castagne, 200 g di farina 00, 3 uova, acqua, sale

per il condimento: 300 g di funghi porcini, 40 g di burro, 1 spicchio d’aglio, ½ bicchiere di vino bianco, prezzemolo

per la fonduta: 250 g di latte, 150 g di formaggio di malga, 50 g di formaggio grattugiato

Preparazione: per le tagliatelle di castagne si procede come un impasto classico ma usiamo la farina 00 e la farina di castagne, al centro della classica fontana aggiungiamo le uova, un po’ di sale e impastiamo aggiungendo l’acqua necessaria per un impasto omogeneo. Lasciamo riposare coperto 30 minuti e poi tiriamo la sfoglia un po’ spessa, quindi tagliamo le tagliatelle.

Puliamo i funghi, tagliamo a fette e mettiamo in padella con un filo di olio, la noce di burro e lo spicchio di aglio già rosolato. Facciamo andare i funghi a fiamma alata e poi sfumiamo con il vino, solo a fine cottura saliamo e aggiungiamo il prezzemolo fresco tritato al coltello.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo in padella con i funghi, facciamo saltare.

Per la fonduta versiamo nel latte caldo i formaggi e facciamo sciogliere mescolando. Versiamo la fonduta sulle tagliatelle appena impiattate.

