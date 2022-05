Torta di fragole, la favolosa ricetta di Zia Cri

Che meraviglia la torta di fragole di Zia Cri, la ricetta dolce con le fragole di oggi 4 maggio 2022. Come sempre le ricette di Cristina Lunardini nella cucina di E’ sempre mezzogiorno sono delizioso, questa è meno veloce della altre ma facile da eseguire. Dobbiamo solo fare attenzione a creare la cupola con pan di spagna e crema come suggerisce Zia cri. Tante fragole per questa torta di maggio che possiamo completare con ciuffi di panna, di crema, mena fresca e ovviamente frutta fresca. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le ricette di Zia Cri su Rai 1.

Torta di fragole ricetta di Zia Cri – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: per la frolla alle mandorle: 400 g di farina 00, 200 g di burro, 80 g di farina di mandorle, 200 g di zucchero a velo, Scorza di 1 arancia, 3 tuorli, 1 uovo, 3 g di lievito per dolci

per la crema pasticcera: 6 tuorli, 140 g di zucchero, 15 g di amido di riso, 25 g di amido di mais, 400 ml di latte intero,400 g di mascarpone, 100 ml di panna fresca, 1 baccello di vaniglia

per farcire e decorare:1,5 kg di fragole, 150 g di zucchero, 1 limone, 2 dischi di pan di Spagna, Menta, Gelatina spray

Preparazione: iniziamo dalla frolla e ammorbidiamo il burro lo lavoriamo con lo zucchero e gli aromi. Disponiamo la farina a fontana miscelata con le mandorle, rompiamo le uova, uniamo il burro lavorato prima, impasto velocemente il tutto. Facciamo riposare in frigo minimo 30 minuti. Stendiamo la frolla e disponiamo nella tortiera, buchiamo bene il fondo e facciamo aderire i bordi, prima di cuocerla passiamo mezz’ora in frigo. Cuociamo a 160°, sino a doratura

Per la crema: sbattiamo i tuorli con lo zucchero e la vaniglia, uniamo gli amidi. Uniamo adesso il latte bollente, riportiamo sul fuoco e cuociamo per 2 minuti. Una volta fredda uniamo il mascarpone.

Puliamo le fragole e meno della metà le tagliamo a spicchi, facciamo marinare con zucchero e limone.

Montaggio della crostata: stendiamo uno strato di crema all’interno della base cotta in bianco, copriamo con un disco di pan di spagna tagliato dello stesso diametro del fondo di frolla. Bagniamo con lo sciroppo delle fragole e ricopriamo con altra crema in modo di formare una cupola, copriamo con le fragole marinate.

Copriamo con un altro disco di pandi spagna, cercando di mantenere la cupola, copriamo con la restante crema e decoriamo con abbondanti fragole fresche, tagliate a metà, in modo da coprire completamente la crema, gelatinare e completare con la menta.