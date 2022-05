Ricette Antonella Ricci: cofanetto di frolla alla semola e albicocche

Un’altra golosa idea dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del cofanetto di pasta frolla alla semola con ripieno di albicocche e mele. E’ una ricetta di Antonella Ricci, una ricetta per la colazione o la merenda, una ricetta estiva. In questo periodo, ultime settimane di questa seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e i suoi cuochi stanno proponendo anche le ricette per l’estate. In questo modo riescono a coprire tutte le stagioni e in estate avremo le ricette E’ sempre mezzogiorno da riproporre. Non perdete la ricetta del dolce con la pasta frolla alla semola e albicocche e gli altri dolci in tv, le altre ricette in tv.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonella Ricci – Cofanetto di frolla con albicocche

Ingredienti per la frolla: 500 g di semola rimacinata, 250 g zucchero a velo, 250 g di burro, 7 tuorli d’uovo, scorza di 1 limone, sale

per le albicocche: 500 g di albicocche, 2 mele golden, 150 g di zucchero, 1 bacca di vaniglia, succo di 1 limone, caramello salato, zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dalla frolla e lavoriamo la semola con i tuorli, lo zucchero a velo, la scorza di limone grattugiata e il burro morbido, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti.

Tagliamo la frutta, mele e albicocche a dadini, mettiamo in padella con vaniglia, zucchero esucco di limone, facciamo cuocere ma senza rovinare la frutta. Facciamo raffreddare ed eliminiamo il liquido di cottura

Dalla frolla otteniamo un rettangolo grande spesso meno di mezzo cm con cui dobbiamo foderare lo stampo da plumcake, sia il fondo che i bordi. Farciamo con la frutta ma senza il liquido. Copriamo con la frolla avanzata e stessa sempre meno di mezzo cm. Chiudiamo bene i bordi, pareggiamo e bucherelliamo la superficie con la forchetta. Mettiamo in forno 45 minuti a 180°. Facciamo raffreddare e togliamo il dolce dallo stampo, capovolgiamo e serviamo versando il caramello salato o semplice zucchero a velo.