Strudel quark e ciliegie, la ricetta di Barbara De Nigris

Che buono lo strudel con le ciliegie di Barbara De Nigris, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno da provare appena abbiamo delle ottime ciliegie. Invece dello strudel con quark e ciliegie possiamo usare anche altra frutta, così come possiamo sostituire al formaggio anche la ricotta o altro formaggio simile. La ricetta dello strudel dolce con le ciliegie di Barbara De Nigris è un’idea perfetta da gustare in ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena. Tante le ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, da copiare, questa dello strudel è davvero semplice. Non perdete anche le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

Ricette Barbara De Nigris – Strudel quark e ciliegie E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 250 g di farina 00, 125 g di burro, 70 ml di vino bianco secco, 1 uovo, 4 g di lievito per dolci, 8 g di sale, 300 g di ciliegie, 30 ml di kirsch, 60 g di zucchero, 3 tuorli d’uovo, 100 g di zucchero, 1 bacca di vaniglia, la scorza di un limone, 350 g di quark, 40 ml di panna semi montata, 20 g di amido di mais, granella di zucchero, 250 ml di panna montata

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 00, il burro a pezzetti, il lievito, il sale, impastiamo e abbiamo un composto sabbioso. Aggiungiamo l’uovo intero già sbattuto con il vino bianco, impastiamo e abbiamo il panetto. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo per almeno 1 ora.

Usiamo il formaggio quark e lo lavoriamo, otteniamo una crema, ma va bene anche la ricotta o altro formaggio spalmabile.

In una ciotola montiamo i tuorli con lo zucchero, versiamo nel formaggio, mescoliamo, uniamo la panna semi montata mescolata con l’amido di mais, amalgamiamo il tutto aggiungendo anche la vaniglia e la scorza di limone grattugiata.

Togliamo la pasta dal frigo e la stendiamo con il mattarello, otteniamo la sfoglia rettangolare molto sottile. Spalmiamo al centro e per la lunghezza un po’ di crema e aggiungiamo le ciliegie a pezzetti, aggiungiamo altra crema e il resto delle ciliegie. Ripieghiamo la sfoglia sul ripieno, abbiamo lo strudel. Adagiamo sulla teglia e spennelliamo con late, completiamo con la granella di zucchero, mettiamo in forno 25 minuti a 180°. Possiamo servire con la panna montata e le ciliegie.