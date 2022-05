Crostata con gelo di melone, la ricetta di Fabio Potenzano

Che delizia la crostata con gelo di melone di Fabio Potenzano, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 19 maggio 2022. Le ricette E’ sempre mezzogiorno stanno per terminare ma Antonella Clerici e i suoi cuochi hanno voglia di suggerire tante ricette estive perfette già in questo periodo perché fa caldissimo. Con la crostata al gelo di melone di Fabio Potenzano e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno avremo tante cose da preparare nei prossimi mesi. Ecco come si fa il gelo perfetto sia per la crostata che per altri dolci. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

Crostata con gelo di melone E’ sempre mezzogiorno – La ricetta di Fabio Potenzano

Ingredienti – per la pasta frolla: 300 g di farina 00, 1 uovo, 100 g di burro, 80 g di zucchero a velo, 20 g di miele di acacia, 1 bacca di vaniglia, 1 limone, sale

per il gelo di melone: 1 kg di polpa di melone, 220 g di zucchero, 60 g di amido di mais, 1 stecca di cannella

per completare: gelatina per lucidare, zucchero a velo, palline di melone, granella di pistacchio

Preparazione: impastiamo la farina con il burro freddo a pezzi e lo zucchero a velo, otteniamo un composto sabbioso, uniamo miele, vaniglia, scorza di limone grattugiata, uovo e impastiamo ottenendo un composto compatto. Avvolgiamo il panetto di frolla nella pellicola e mettiamo 30 minuti minimo in frigo.

Passiamo al gelo e frulliamo la polpa di melone, otteniamo la purea che versiamo nella pentola con lo zucchero e la cannella, mescoliamo e facciamo scaldare. In una ciotola versiamo amido di mais con un po’ di polpa di melone e facciamo sciogliere. Quando la polpa nella pentola sta per bollire uniamo il composto con l’amido. Mescoliamo e facciamo addensare, abbiamo il gelo. Facciamo raffreddare.

Stendiamo la pasta frolla con uno spessore inferiore al mezzo cm e foderiamo lo stampo per crostate già imburrato. Bucherelliamo con la forchetta e versiamo il gelo ancora tiepido e completiamo con le strisce di pasta. Mettiamo subito in forno a 170° per circa 35 – 40 minuti. Facciamo ben cuocere la base. Facciamo raffreddare e completiamo con la gelatina e con palline di melone e granella di pistacchi.