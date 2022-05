Crostata soffice con crema allo yogurt e frutta, ricetta di Zia Cri

La golosa ricetta della crostata soffice di Zia Cri, la crostata con la crema allo yogurt e la frutta fresca. E’ uno dei dolci E’ sempre mezzogiorno che Cristina Lunardini consiglia di provare, questa crostata morbida è una delle sue preferite. E’ la crostata dell’estate, la ricetta dolce estiva che piacerà di certo a tutti. Possiamo farcire la crostata soffice di Zia Cri con la frutta che vogliamo ma è importante preparare la crema allo yogurt, così fresca, perfetta. Ecco la ricetta della crostata morbida e facile da fare dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette in tv.

Ricetta crostata soffice con crema allo yogurt e frutta di Zia Cri

Ingredienti per la crostata soffice: 2 uova, 120 g di zucchero moscavado, 250 g di farina 1, 50 g di fecola, 60 g di olio di semi di girasole,120 ml di latte,10 g di lievito per dolci, sale, la scorza di limone

Per la crema: 250 g di yogurt greco bianco, 250 g di panna montata zuccherata

Per decorare: 150 g di lamponi, 150 g di mirtilli, 3 albicocche,100 g fragole menta, gelatina spray, zucchero a velo

Preparazione per la crostata: montiamo le uova con lo zucchero e un pizzico di sale, uniamo a filo l’olio e metà del latte miscelati insieme. Setacciamo la farina, la fecola e il lievito in polvere. Uniamo la scorza di limone, le polveri e il rimanente latte, controllando la densità della pasta, dovrà risultare morbida e appiccicosa. Imburriamo e infariniamo lo stampo furbo da 22 cm di diametro (quello che con cui otteniamo già la forma della crostata, altrimenti se usiamo lo stampo classico dobbiamo scavare la crostata per fare spazio alla crema), versiamo tutto il composto e inforniamo a 180° a forno statico per 40 minuti. Una volta cotta sformiamo quando è ancora tiepida e faciamo raffreddare bene.Per la crema: misceliamo la panna montato con lo yogurt. Farciamo la base della torta con la crema allo yogurt. Laviamo la frutta, tagliamo le albicocche a fettine sottili e le distribuiamo sul bordo della torta, completiamo con i lamponi, i mirtilli e qualche fogliolina di menta. Spruzziamo la frutta con della gelatina neutra. Prima di servire spolverizziamo con lo zucchero a velo. Gustiamo fredda.