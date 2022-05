Ricette dolci Zia Cri: facciamo la crema inglese

La ricetta della crema inglese di Zia Cri proposta insieme ad Angela Frenda nella puntata del 24 maggio 2022 di E’ sempre mezzogiorno è in onore della regina Elisabetta, che è molto golosa, ma la crema inglese di Zia Cri piacerà di certo a tutti. La crema inglese E’ sempre mezzogiorno è molto semplice da preparare, pochi ingredienti e pochi passaggi ma soprattutto c’è bisogno di poco tempo per fare la crema con panna, latte intero, tuorli, zucchero, vaniglia, scorza di limone e mais. Va ovviamente gustata fredda e possiamo servirla con i biscotti lingue di gatto o con altri dolcetti, altri biscotti, una torta semplice, anche un plumcake. La regina d’Inghilterra non rinuncia a un buon dolce, coccoliamoci e prepariamo per noi questa crema inglese, il dessert al cucchiaio da gustare quando vogliamo, per tutta l’estate. Ecco la ricetta della crema inglese di Zia Cri per tutta la famiglia, per gli amici.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Crema inglese

Ingredienti per la crema inglese: 250 ml di latte intero, 250 ml di panna, 100 g di tuorli, 100 g di zucchero, ½ bacca di vaniglia, scorza di limone, 1 cucchiaino di amido di mais

Preparazione: in un pentolino versiamo il latte e la panna e portiamo a bollore. A parte in una ciotola con una frusta a mano montiamo i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo l’amido di mais e insaporiamo con la vaniglia e la scorza di limone.

Togliamo dal fuoco la miscela di latte e panna e versiamo lentamente sul composto di uova, mescoliamo e versiamo nuovamente tutto nella pentola. Portiamo a 82° e mescoliamo sempre fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Lasciamo raffreddare e serviamo versando la crema all’interno di quattro coppe. Competiamo con un ciuffo di panna montata e i biscotti, le lingue di gatto.