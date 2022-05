Granita e brioche cu tuppu, le ricette siciliane di Fabio Potenzano

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta della granita e della brioche cu tuppu di Fabio Potenzano. Per le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno le ricette siciliane, la ricetta per fare la granita con la frutta che preferiamo ma Fabio Potenzano oggi 25 maggio 2022 ha scelto i gelsi. Proviamo anche la ricetta per fare la brioche cu tuppu, la brioche siciliana che possiamo gustare con la granita. Completiamo il tutto con la panna montata e con scaglie di cioccolato fondente. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Antonella Clerici, le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fabio Potenzano – brioche e granita

Ingredienti per la granita: 200 ml di acqua, 150 g di zucchero, 500 g di gelsi

per la brioche: 500 g di farina 00, 25 g di lievito di birra, 75 g di zucchero, 10 g di sale, 150 ml di acqua, 120 g di uova, 50 g di burro, scorza di 1 arancia e di 1 limone, 1 bacca di vaniglia

per spennellare: 1 uovo, latte

per completare: panna montata zuccherata, scaglie di cioccolato fondente

Preparazione: per la granita facciamo bollire l’acqua con lo zucchero, mescoliamo e facciamo raffreddare. Versiamo nel mixer con i gelsi bianchi o anche con altro frutto, frulliamo e versiamo nel contenitore ma te ne teniamo solo un po’ da parte. Mettiamo nel congelatore per 2 ore, poi versiamo di nuovo nel mixer e aggiungiamo anche la parte non congelata tenuta da parte, frulliamo e abbiamo la granita che possiamo completare con panna fresca e scaglie di cioccolato fondente.

Per la brioche lavoriamo la farina con le uova, il lievito di birra fresco sbriciolato, l’acqua, lo zucchero e il sale. Lavoriamo a parte il burro a temperatura ambiente con la vaniglia e la scorza di limone e arancia grattugiate; aggiungiamo al composto con l farina, impastiamo il tutto. Copriamo e mettiamo in frigo 2 ore.

Con il composto freddo formiamo palline da 70 g e altri da 20 g, stesso numero. Disponiamo le palline grandi sulla teglia da forno foderata con la carta, creiamo un buco al centro di ogni pallina e adagiamo sopra le palline piccole. Spennelliamo col mix uovo e latte e facciamo lievitare a temperatura ambiente, devono triplicare il loro volume. Spennelliamo ancora e mettiamo in forno a 180° per 20 minuti o meno, controlliamo.