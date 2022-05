Ricette Barbara De Nigris: semifreddo ricotta e miele con pesche

Arrivano le ricette estive, i dolci di Barbara De Nigris, la ricetta del semifreddo di ricotta e miele con le pesche caramellate di oggi 26 maggio 2022. E’ una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno per l’estate. Penultima settimana per le ricette E’ sempre mezzogiorno e sono tutte ricette estive. Possiamo preparare la base del semifreddo di Barbara De Nigris e poi completare con le pesche caramellate o anche con altra frutta estiva. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette di Antonella Clerici e Barbara De Nigris. Ecco come si fa il semifreddo con ricotta e miele alle pesche.

Semifreddo ricotta e miele, la ricetta di Barbara De Nigris – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per il semifreddo: 70 g di albumi, 50 g di miele di castagno, 300 ml di panna, 200 g di ricotta, 50 g di zucchero a velo, 6 g di colla di pesce, 30 ml di panna, 200 g di polpa di pesche, 30 g di zucchero di canna, 300 g di pesche gialle

per le pesche caramellate: 500 g di pesche gialle, 50 g di zucchero, 60 g di miele di castagno

Preparazione: montiamo gli albumi a neve e poi aggiungiamo il miele e mescoliamo. A parte frulliamo la polpa di pesche con lo zucchero di canna, aggiungiamo la ricotta e lavoriamo il tutto, poi passiamo al setacciamo, otteniamo una crema che versiamo in una ciotola più grande. Adesso aggiungiamo al composto con la ricotta gli albumi montati, amalgamiamo e uniamo anche i 300 ml di panna montata, lo zucchero a velo e mescoliamo il tutto.

A parte in un pentolino scaldiamo i 30 ml di panna e aggiungiamo la gelatina già ammollata in acqua fredda, facciamo sciogliere, togliamo dal fuoco e uniamo un cucchiaio di composto alle pesche, poi uniamo i due composti e amalgamiamo il tutto. Versiamo nello stampo di silicone.

Tagliamo le pesche a spicchi e caramelliamo in padella antiaderente con lo zucchero già sciolto. Copriamo e facciamo andare 5 minuti aggiungendo anche il miele. Disponiamo le fettine di pesche sul composto e copriamo con la pellicola. Mettiamo nel congelatore per 4 ore e poi in frigo 30 minuti. Sformiamo il dolce capovolto e serviamo completando con altre pesche caramellate.