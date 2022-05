Charlotte di fragole, la ricetta di Antonio Paolino

Che delizia la charlotte di fragole di oggi 30 maggio 2022 di Antonio Paolino, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno che possiamo tirare fuori per tutta l’estate ma soprattutto adesso con le golose fragole ma anche le fragoline di bosco. Tante le ricette dolci estive E’ sempre mezzogiorno da copiare e la ricetta della charlotte di fragole di Antonio Paolino è di certo semplice da fare ma anche di grande effetto, fresca e golosa. Se abbiamo un po’ di fantasia possiamo anche decorare la torta in modo diverso. DI seguito tutti i passaggi della golosa charlotte di fragole E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Charlotte di fragole

Ingredienti per il Pan di Spagna: 4 uova, 170 g di zucchero semolato, 170 g di farina 00, 8 g di lievito per dolci

per la bagna: 100 ml di acqua, 50 g di zucchero, 100 g di purea di fragole

per la farcitura: 3 fogli di colla di pesce, 250 g di panna semi montata, 180 g di zucchero a velo, 400 g di mascarpone, 30ml di sciroppo di vaniglia, 100 g di cioccolato rosa, 150 g di fragole

per decorare: 200 g di cioccolato rosa fuso, 250 g di panna montata, 250 g di savoiardi, 250 g di fragole, 100 g di fragoline di bosco, Gelatina spray, Margherite di zucchero, 2 ciuffi di menta fresca, 20 g di zucchero a velo

Preparazione: iniziamo dal pan di Spagna e montiamo le uova con lo zucchero, lavoriamo a lungo e otteniamo un composto chiaro, uniamo la farina setacciata con il lievito, mescoliamo. Versiamo il composto nello stampo imburrato e infarinato. Il diametro consigliato è circa 22 cm. Mettiamo in forno a 175° per 30 minuti, facciamo raffreddare e tagliamo il pan di Spagna ottenendo tre dischi,

Per la crema: lavoriamo il mascarpone con lo zucchero a velo e la vaniglia, uniamo la gelatina già ammollata in acqua fredda, scolata e sciolta con un po’ di panna a 60°. Mescoliamo subito e poi aggiungiamo la panna semimontata, mescoliamo e mettiamo in frigo.

Nel pentolino mettiamo acqua e zucchero per la bagna e portiamo a bollore, poi a fuoco spento uniamo la purea di fragole.

Disponiamo il primo disco di pan di Spagna, bagniamo e farciamo con la crema, fragoline e pezzetti di cioccolato rosa. Un altro disco di pan di Spagna e proseguiamo fino al terzo disco. Copriamo la torta con la panna montata. Passiamo i savoiardi nel cioccolato rosa fuso, li disponiamo in piedi lungo il bordo esterno della torta. Completiamo con ciuffi di panna e fragole. Con un nastro completiamo la decorazione della charlotte.