Tortini con uva e salsa al passito, ricetta dolce di Fabio Potenzano

Sono golosi e semplici da fare i tortini all'uva con crema al passito di Fabio Potenzano

Che delizia la nuova ricetta di Fabio Potenzano per i dolci E’ sempre mezzogiorno. La ricetta dei tortini con uva alla salsa al passito, la ricetta di oggi 12 settembre 2022. Prima puntata della terza edizione di E’ sempre mezzogiorno, prime ricette con Antonella Clerici e i tortini all’uva di Fabio Potenzano con la golosa crema al passito è il primo dolce della nuova stagione. Dolci semplici da fare con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno ma anche le altre ricette, i nuovi piatti con Antonella Clerici saranno come questo. Non ci resta che provare la ricetta dei tortini E’ sempre mezzogiorno, i dolci con l’uva e con crema al passito.

Ricette E’ sempre mezzogiorno di Fabio Potenzano – Tortini con uva e salsa al passito

Ingredienti per il tortino 150 g di burro morbido, 150 g di zucchero a velo, 125 g di uova, 25 g di tuorlo, cannella in polvere, 100 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 4 g di lievito in polvere, 250 g di acini d’uva mista, 50 g di polvere di mandorle, 30 g di burro, sale

Per la salsa: 65 g di tuorlo, 45 g di zucchero, 10 g di amido di mais, 250 ml di passito

Preparazione: montiamo il burro morbido con lo zucchero a velo, cannella e pizzico di sale, uniamo a filo le uova intere e i tuorli. Lavoriamo e uniamo anche le polveri ma setacciate. Solo dopo uniamo gli acini di uva senza buccia e senza semi, amalgamiamo. Versiamo tutto negli stampini da muffin imburrati e ricoperti con polvere di mandorle. Mettiamo in forno a 170° C per 20 minuti circa. Sforniamo.

Per la sala lavoriamo i tuorli con lo zucchero e amido di mais. Scaldiamo nel pentolino il passito e uniamo al composto con l’amido di mais, mescoliamo subito e versiamo tutto nella pentola, facciamo cuocere fino a 85° C. Filtriamo e facciamo raffreddare velocemente la salsa sulla ciotola con ghiaccio, poi mettiamo in frigo fino al momento di servire. Serviamo il tortino con la salsa fredda. Completiamo i tortini con lo zucchero a velo.