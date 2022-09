Cheesecake toscana con base di cantucci e crema, ricetta di Federico Fusca

Per la cheesecake toscana una base di cantucci e la crema con ricotta e mascarpone, la ricetta è di Federico Fusca

Dalle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno la cheesecake toscana di Federico Fusca, la golosità di oggi. Una base di biscotti cantucci, ma se non li abbiamo usiamo anche i classici biscotti secchi. La crema invece è davvero ricca perché fatta con formaggio spalmabile, mascarpone e ricotta. Frederico Fusca aggiunge alle ricette di oggi 13 settembre 2022 una vera golosità, la cheesecake che non va in forno ma solo in frigo, è quindi davvero molto semplice da preparare. Possiamo anche arricchire la crema con altri ingredienti. Ecco la ricetta della cheesecake toscana, una vera delizia per tutti i golosi, la cheesecake di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Cheesecake toscana di Federico Fusca

Ingredienti per la base: 250 g di Cantucci, 120 g di burro, 1 cucchiaio di cacao amaro

Per la crema: 200 g di mascarpone, 200 g di ricotta, 250 g di formaggio spalmabile, 40 g di zucchero a velo, 1 limone, 1 bicchiere di vinsanto, 100 ml di panna fresca

Per decorare: 100 g cioccolato fondente, 1 mazzetto di menta, 60 g di lamponi, 40 g di nocciole intere

Preparazione: iniziamo dalla base e tritiamo i cantucci, ci aiutiamo magari con il mixer e aggiungiamo il cacao. Poi uniamo il burro fuso e lavoriamo il tutto con il cucchiaio. Versiamo la base nella tortiera e schiacciamo bene con il dorso del cucchiaio. Mettiamo in frigo coperto per 30 minuti circa.

Prepariamo la crema e lavoriamo bene la ricotta con il mascarpone, uniamo il formaggio spalmabile e amalgamiamo, uniamo lo zucchero a velo, mescoliamo bene.

Scaldiamo 50 ml di panna fresca e sciogliamo la colla di pesce che però abbiamo lasciato in acqua fredda per 5 minuti e strizzato. Adesso la gelatina sciolta nella panna la aggiungiamo alla crema. Aggiungiamo anche gli altri 50 ml di panna e il vinsanto, anche un po’ di scorza di limone grattugiata e mescoliamo. Versiamo la crema sulla base della cheesecake, copriamo e mettiamo in frigo minimo 2 ore. Per decorare possiamo tenere da parte un po’ della crema, creiamo dei ciuffi, aggiungiamo nocciole tostate, lamponi e cioccolato fuso e se vogliamo anche foglioline di menta fresca.