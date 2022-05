Rollè di tacchino e insalatina, la ricetta di Federico Fusca

Una gustosa idea di Federico Fusca per un secondo piatto perfetto per tutta la famiglia, la ricetta del rollè di tacchino con cipolle caramellate e insalatina. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, una delle ricette di Federico Fusca. Fesa di tacchino con un ripieno di crema di piselli e cipolle caramellate, in pratica il contorno va nel ripieno. Ottima idea quindi serviamo come secondo piatto le fette di rollè di tacchino con l’insalatina. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ultime ricette E’ sempre mezzogiorno. Ecco come preparare velocemente un rollè di tacchino.

Ricette Federico Fusca E’ sempre mezzogiorno – Rollè di tacchino

Ingredienti: 500 g di fesa di tacchino

Per le cipolle caramellate: 4 cipolle di Tropea, 2 cucchiai di miele di castagno, 100 ml di salsa teriyaki, pepe nero

Per la crema di piselli: 300 g di piselli, 50 g di basilico, ½ spicchio di aglio, sale e pepe, olio evo

Per l’insalatina: un mazzo di asparagi bianchi, insalatina, 40 ml di succo di limone, sale e pepe, 60 ml di olio evo

Preparazione: facciamo soffriggere le cipolle tagliate sottili in padella con un pochino di olio e pepe macinato fresco. Facciamo andare ma attenzione a non bruciare la cipolla, poi uniamo il miele, mescoliamo e facciamo caramellare. Sfumiamo con la salsa e con un pochino di aceto, facciamo andare ancora un po’. Abbiamo le cipolle caramellate.

Per la crema di piselli lessiamo i piselli, li frulliamo con basilico, aglio, pepe, sale, olio e un pochino di acqua.

Sulla fesa di tacchino ben distesa e adagiata sulla carta forno spalmiamo la crema di piselli. Aggiungiamo sopra la cipolla caramellata e arrotoliamo. Leghiamo il tacchino con lo spago, saliamo, pepiamo, aggiungiamo anche l’olio e mettiamo in forno a 180° per 40 minuti.

Passiamo al contorno e tagliamo con il pelapatate gli asparagi, li mettiamo in acqua e ghiaccio, scoliamo e li aggiungiamo all’insalatina; condiamo il tutto con sale, pepe, olio e succo di limone. Serviamo il rollè di tacchino a fette con l’insalata.