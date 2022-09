Crostata di ricotta e crema con pere al vino, ricetta di Chloe Facchini

Una crostata davvero unica con la farcia di crema e ricotta e le golose pere al vino rosso. La ricetta di Chloe Facchini

Che meraviglia la ricetta della crostata ricotta e crema con pere al vino rosso, la ricetta di Chloe Facchini per E’ sempre mezzogiorno. Nuove ricette oggi 15 settembre 2022 dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno e l’amatissima Chloe Facchini come sempre ci delizia con le sue ricette, questa volta con la ricetta della crostata con pere e vino si è davvero superata. Emozionata e come sempre attenta ad ogni dettaglio in cucina la Facchini ha proposta la crostata di pasa frolla con una farcia di crema e ricotta e pere cotte al vino rosso, una vera delizia per un dolce che piacerà ovviamente ai grandi.

Crostata di ricotta e crema con pere al vino, ricetta E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la frolla: 500 g di farina 00, 200 g di zucchero a velo, 4 tuorli, 300 g di burro, brandy

Per la farcia: 300 g di ricotta, 500 ml di latte, 2 uova, 50 g di amido mais, 150 g di zucchero

Per le pere al vino: 3 pere William, 500 ml di vino rosso, 150 g di zucchero, scorza di 1 limone

Preparazione: iniziamo dalla frolla e lavoriamo il burro ammorbidito con lo zucchero, solo dopo uniamo i tuorli e lavoriamo poi aggiungiamo la farina e completiamo con il brandy, pochissimo. Avvolgiamo il composto nella pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti.

Passiamo alla crema e versiamo il latte nella pentola, aggiungiamo la scorza di limone facendo attenzione al bianco. In una ciotola lavoriamo le uova intere con lo zucchero e uniamo poi l’amido di mais, mescoliamo bene e aggiungiamo qui il latte, mescoliamo subito e mettiamo tutto sul fuoco, fiamma bassa. Sempre mescolando portiamo a cottura, si deve addensare. Facciamo raffreddare in frigo. Aggiungiamo la ricotta e mescoliamo bene, meglio se usiamo le fruste.

Stendiamo la frolla con il mattarello spessa meno di mezzo cm e foderiamo lo stampo per crostate. Versiamo la crema con ricotta, livelliamo e mettiamo in forno massimo 1 ora a 175° C statico.

Intanto, laviamo le pere, le sbucciamo. Nella pentola scaldiamo il vino con zucchero e scorza di limone, sempre attenzione al bianco, va evitato sempre. Aggiungiamo le pere intere e lasciamo cuocere 20 minuti. Completiamo la crostata con le pere tagliate a fette tutte uguali e senza semi, aggiungiamo anche parte del liquido.