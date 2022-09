Torta al cioccolato è la facilissima ricetta di Francesca Marsetti

E' super golosa la torta al cioccolato di Francesca Marsetti per E' sempre mezzogiorno

Ed ecco la ricetta della torta al cioccolato di Francesca Marsetti, la torta E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 settembre 2022. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno ma di certo la torta al cioccolato di oggi è da provare perché davvero facile e veloce da fare. Una base già divisa in due parti e poi la glassa al cioccolato perfetta sia per la farcia che per la copertura. E’ una ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno dedicata a Nigella Lawson, è la sua torta. Ecco come si fa la facile torta al cioccolato preparata da Francesca Marsetti. A domani per le nuove ricette con Antonella Clerici.

Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno – Torta al cioccolato di Francesca Marsetti

Ingredienti per la torta: 200 g di farina 00, 200 g di zucchero a velo, 1 cucchiaino di lievito per dolci, ½ cucchiaino di bicarbonato, 40 g di cacao in polvere, 175 g di burro, 2 uova, 2 cucchiaini di estratto di vaniglia, 150 ml di panna acida

Per la glassa: 75 g di burro, 175 g di cioccolato fondente, 300 g di zucchero a velo, 1 cucchiaio di sciroppo d’acero,125 ml di panna acida, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per decorare: fiori di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il cacao amaro in polvere, il bicarbonato e il lievito per dolci, mescoliamo. A parte in un’altra ciotola lavoriamo il burro ammorbidito con lo zucchero a velo, otteniamo un composto cremoso ben amalgamato, qui aggiungiamo le uova ma una alla volta, mescoliamo bene e aggiungiamo la vaniglia, amalgamiamo ancora.Adesso possiamo versare anche il composto con la farina, meglio se aggiunto in più tempi, lavoriamo il tutto e alla fine panna acida e completiamo l’impasto. Versiamo in due stampi per torte di 20 cm già imburrati e infarinati. Mettiamo in forno 20 minuti circa a 160° C. Facciamo raffreddare, sformiamo e lasciamo le torte sulla grata.

Intanto, passiamo alla glassa, basta sciogliere il cioccolato con il burro, mescoliamo e poi aggiungiamo lo sciroppo d’acero e la panna acida, mescoliamo e uniamo la vaniglia e lo zucchero a velo, amalgamiamo bene il tutto.

Adagiamo la prima torta sul vassoio, spalmiamo la glassa al cioccolato, adagiamo sopra l’altra torta e copriamo con il resto della glassa. Decoriamo con i fiori di zucchero o con altro.