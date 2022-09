Il dolce latteruolo, la ricetta di Zaia Cri

Il latteruolo è la torta dolce fatta con pasta matta e goloso ripieno al latte di Zia Cri per E' sempre mezzogiorno

Una torta che sa di latte è il dolce latteruolo, la ricetta dolce di Zia Cri che oggi 23 settembre 2022 è tornata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. La torta latteruolo con una base di pasta matta che si fa con farina e acqua mentre il ripieno è molto goloso, perfetto se vi piace il latte. Più di un litro di latte, zucchero, uova e vaniglia ed ecco pronta la deliziosa farcia. E’ una torta che prepariamo il giorno prima perché va lasciata raffreddare benissimo, è molto alta e il ripieno si deve ben compattare, calda non è buona. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, ecco come si fa il latteruolo di Cristina Lunardini.

Latteruolo la ricetta dolce di Zia Cri – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per la pasta matta: 220 g di farina 0, 110 ml di acqua

Per la crema: 1,2 l di latte intero,150 g di zucchero, 2 uova, 6 tuorli, 1 baccello di vaniglia, zucchero a velo

Preparazione: per la pasta matta impastiamo in una ciotola la farina con l’acqua, abbiamo il composto già pronto, morbido. Copriamo e lasciamo da parte.

Intanto, passiamo alla crema e nella pentola versiamo il latte, lo facciamo bollire piano piano per 1 ora circa perché deve diventare la metà. Solo dopo aggiungiamo lo zucchero e la bacca di vaniglia, mescoliamo e facciamo addensare un po’ quindi lasciamo raffreddare in una ciotola. Poi aggiungiamo le uova intere e i tuorli già sbattuti a parte. Mescoliamo bene il tutto.

Stendiamo l’impasto con il mattarello, spesso meno di mezzo cm. Foderiamo la tortiera con la carta forno e disponiamo la pasta matta. Abbiamo il guscio di pasta in cui versiamo la crema raffreddata. Mettiamo in forno a 160° minimo 40 minuti ma iniziamo da quel momento a controllare la cottura continuano fino ad altri 20 minuti se necessario, Facciamo dorare ma non bruciare, togliamo dal forno e facciamo riposare anche tutta la notte. Avremo una torta facile da tagliare.