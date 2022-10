Ricette Chloe Facchini, la torta tropezienne

Una torta brioche farcita con una crema favolosa, la ricetta di Chloe Facchini della torta tropezienne

La ricetta della torta tropezienne di Chloe Facchini è la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno del 4 ottobre 2022 da copiare subito. E’ la ricetta della torta che in realtà è una brioche e che farciamo con la golosa crema preparata in più tempi da Chloe Faccini. L’aroma di arancia, la vaniglia, la granella di zucchero ma soprattutto un impasto soffice per la torta tropezienne di Chloe Facchini. Come sempre le ricette di Chloe Facchini sono spiegate nel dettaglio, sono perfette nelle dosi e nei passaggi. Ecco la ricetta della torta con crema E’ sempre mezzogiorno, perfetta anche per un compleanno.

Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno – Torta con crema di Chloe Facchini

Ingredienti per l’impasto: 150 g di farina manitoba, 150 g di farina 00, 20 g di lievito di birra,130 g di latte, 50 g di zucchero, 50 g di uova, 1 cucchiaino di aroma di fiori di arancio, 60 g di burro, sale

Per la crema: 500 ml di latte,130 g di zucchero, 75 g di amido di mais, 80 g di tuorli, 1 bacca di vaniglia, sale, 175 di burro , 100 g di panna fresca, 1 cucchiaino di aroma di fiori di arancio

Per decorare: granella di zucchero, 1 uovo, 50 ml di latte

Preparazione: rompiamo l’uovo in una ciotola, aggiungiamo il latte e mescoliamo, uniamo il lievito fresco di birra sbriciolato, aggiungiamo le farine e mescoliamo uniamo i liquidi e lavoriamo il tutto. Aggiungiamo lo zucchero l’aroma di fiori di arancio, impastiamo ancora e solo alla fine mettiamo il burro a pezzetti in più tempi. Stendiamo solo un po’ l’impasto che disponiamo nello stampo con cerniera, spennelliamo con l’uovo sbattuto con i 50 ml di latte e completiamo con la granella di zucchero. Copriamo e mettiamo in frigo o lasciamo a temperatura ambiente, deve triplicare il suo volume, dipende quindi da quanto tempo abbiamo a disposizione. Mettiamo in forno 30 minuti a 175°.

Facciamo la crema e nella pentola versiamo latte e vaniglia. In una ciotolina rompiamo le uova, uniamo lo zucchero, mescoliamo e aggiungiamo amido e sale, mescoliamo bene e versiamo nel latte caldo, mescoliamo subito e facciamo addensare a fiamma bassa sempre mescolando. Facciamo raffreddare con la pellicola a contatto in frigo. Aggiungiamo alla crema fredda il burro morbido a pezzetti, lavoriamo con le fruste elettriche. Aggiungiamo anche l’aroma di arancia, montiamo bene e aggiungiamo la panna montata, mescoliamo con la spatola, copriamo e mettiamo la crema in frigo.

Tagliamo la torta fredda e farciamo con la golosa crema.