Torta deliziosa, la ricetta napoletana di Antonio Paolino

Che buona la torta deliziosa di Antonio Paolino, il dolce napoletano per E' sempre mezzogiorno

Che buona la torta deliziosa di Antonio Paolino, la ricetta di un dolce napoletano, un dolcetto che in genere si prepara piccolo, monoporzione. Antonio Paolino per le ricette E’ sempre mezzogiorno suggerisce la deliziosa facendo una torta, una torta fatta con due dischi di pasta frolla e farcita con la crema pasticcera a cui aggiunge crema al burro. Il risultato è una crema di nocciole molto golosa. Completiamo la torta deliziosa E’ sempre mezzogiorno con la granella di nocciole e con lo zucchero a velo. Ecco la ricetta dolce di oggi 5 ottobre 2022 di Antonio Paolino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Torta deliziosa napoletana di Antonio Paolino

Ingredienti per la pasta frolla: 150 g di zucchero a velo, 250 g di burro, 400 g di farina 00, 100 g di fecola di patate, un pizzico di lievito per dolci,1 cucchiaio di estratto di vaniglia, 2 tuorli, buccia di un limone grattugiata, sale

Per la crema pasticcera: 400 g di latte intero, 4 tuorli, 90 g di zucchero, 40 g di amido di mais

Per la crema al burro: 130 g di burro, 90 g di zucchero, 40 g di pasta di nocciole

Per guarnire: granella di nocciole, 50 g di nocciole intere, 40 g di zucchero a velo

Preparazione: iniziamo falla base di pasta frolla e nella ciotola mettiamo il burro a pezzetti e lo zucchero a velo, lavoriamo, aggiungiamo la fecola di patate, la farina setacciata con il lievito per dolci, lavoriamo il tutto ottenendo l’impasto sabbioso. Lavoriamo con la punta delle dita, poi aggiungiamo aromi, scorza di limone grattugiata, vaniglia e tuorli e impastiamo velocemente, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola, mettiamo in frigo anche per 1 ora.

Per la crema scaldiamo il latte. A parte lavoriamo tuorli e zucchero, uniamo amido e mescoliamo, versiamo il tutto nel latte caldo, mescoliamo subito e mettiamo sul fuoco basso, mescoliamo sempre e facciamo addensare. Versiamo in un contenitore ampio, copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare.

Montiamo il burro con le fruste aggiungendo lo zucchero a velo, aggiungiamo la pasta di nocciole e otteniamo la crema che aggiungiamo alla crema pasticcera.

Stendiamo la frolla spessa mezzo cm, otteniamo due dischi dello stesso diametro dello stampo. Disponiamo i dischi sulla teglia foderata con carta forno e cuociamo a 175° C per 25 minuti.

Mettiamo il primo disco cotto e raffreddato nello stampo e versiamo la crema, livelliamo e aggiungiamo l’altro disco. Mettiamo in frigo almeno 2 ore e poi togliamo la torta dallo stampo, completiamo con la granella di nocciole e con decorazioni con zucchero a velo.