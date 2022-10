Torta di mele di Sal De Riso, la ricetta

Che torta di mele favolosa la ricetta di Sal De Riso: pasta frolla, cake limone e cannella e mele golose

Da non perdere come sempre le ricette semplici di Sal De Riso, oggi 7 ottobre 2022 la torta di mele. Non è la solita torta di mele ma una ricetta E’ sempre mezzogiorno speciale. Una pasta frolla alla vaniglia semplice da preparare, un impasto al limone e cannella da inserire nella frolla e per finire le mele che prima condiamo con zucchero, cannella, limone e vaniglia. Per concludere la torta di mele di Sal De Riso va lucidata, così sarà perfetta. Non perdete questa e le altre ricette di Sal De Riso con Antonella Clerici. Ecco come si fa la golosa torta di mele con pasta frolla.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Sal De Riso – Torta di mele

Ingredienti per la frolla alla vaniglia: 500 g di farina 00, 300 g di burro, 200 g di zucchero, 40 g di tuorli, 100 g di uova, 2 g di sale, ½ baccello di vaniglia, ½ scorza di limone grattugiata

Per il cake limone e cannella: 135 g di zucchero, 100 g di burro, 75 g di uova, 65 ml di latte, 100 g di farina 00, 25 g di fecola di patate, 4 g di lievito, scorza grattugiata di 1 limone, 2,5 g di sale, 5 ml di acqua, 0,4 g di cannella

Per le mele alla cannella: 600 g di mele golden, 60 g di zucchero, 0,5 g di cannella, 20 ml di succo di limone, ½ bacca di vaniglia

Per la gelatina alla cannella: 150 g di gelatina neutra, 30 ml di liquore alla mela

Per decorare: mela disidratata, lingue di gatto

Preparazione: iniziamo dalla frolla e nella ciotola mettiamo il burro con lo zucchero, uniamo sale e aromi, vaniglia e limone grattugiato, lavoriamo il tutto e poi aggiungiamo uova intere e tuorli, lavoriamo bene e uniamo tutta in una volta la farina, lavoriamo subito e otteniamo il panetto. Mettiamo in frigo 30 minuti avvolto nella pellicola.

Per il cake limone e cannella mettiamo burro morbido e zucchero nella ciotola uniamo scorza di limone e vaniglia, poi le uova, lavoriamo il tutto, uniamo latte, sale ma pochissimo, cannella e lavoriamo. Alla fine farina, fecola e lievito, completiamo l’impasto.Stendiamo la frolla spessa meno di mezzo cm e foderiamo lo stampo, abbiamo un guscio, bucherelliamo e versiamo il cake, livelliamo e aggiungiamo sopra le mele “mele che abbiamo pelato e tagliato a dadini, condito con succo di limone, cannella, vaniglia e zucchero e lasciate riposare”. Livelliamo e mettiamo in forno a 180° per 45 minuti. Facciamo raffreddare e sformiamo, lucidiamo con la gelatina mescolata con il liquore alla mela”.