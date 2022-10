Ricette dolci Fulvio Marino: pan zucchero

Pan zucchero, che dolce e soffice pane con la ricetta di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

Che meraviglia la ricetta pan zucchero di Fulvio Marino, la ricetta della treccia brioche E’ sempre mezzogiorno. Non è la solita brioche, non è la solita treccia ma è un pan zucchero, un pane dolce e soffice, goloso anche semplice ma ancora di più se aggiungiamo Nutella, crema o marmellate

Pan zucchero ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno. Come sempre le ricette di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno sono perfette, dosi e passaggi spiegati nel dettaglio. L’unico aroma questa volta è il rum, ne basta pochissimo, per il resto latte, zucchero, burro, farina, uova e lievito, nulla di più semplice. Ecco la ricetta dolce di Fulvio Marino del 18 ottobre 2022.

Ricette dolci Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pan zucchero

Ingredienti per l’impasto 1 kg di farina 0, 20 g di lievito di birra, 400 ml di latte, 200 g di zucchero, 20 ml di rum, 150 g di uova, 100 g di burro, 18 g di sale

Per guarnire: zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito di birra sbriciolato, mescoliamo, uniamo le uova che abbiamo già sbattuto a parte, aggiungiamo quasi tutto il latte, impastiamo. Aggiungiamo adesso il rum, lo zucchero, il sale e il resto del latte, impastiamo. Completiamo l’impasto con il burro morbido a pezzetti che aggiungiamo in due tempi. Copriamo e mettiamo in frigo circa 8 ore.

Versiamo l’impasto sul piano, è freddo, lo dividiamo in tre parti. Creiamo tre filoncini, disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, copriamo e lasciamo 15 minuti a temperatura ambiente.

Ci aiutiamo con un pochino di farina, allunghiamo i filoncini e abbiamo una lunghezza di almeno 50 cm. Intrecciamo i filoni ottenendo la treccia. Arrotoliamo la treccia su se stessa e disponiamo sulla teglia foderata sempre con carta forno. Copriamo e facciamo lievitare a temperatura ambiente, deve raddoppiare il suo volume. Mettiamo poi in forno 20 minuti circa a 180°. Per completare zucchero a velo.