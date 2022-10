Pan brioche alle castagne, ricetta di Fulvio Marino

Che buono il pan brioche alle castagne e miele di Fulvio Marino, la ricetta perfetta in questo periodo

E’ tempo di castagne e le ricette di Fulvio Marino sono perfette, questa volta ci suggerisce la ricetta del pan brioche alle castagne, un pane soffice, buonissimo. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno del 6 ottobre 2022, la ricetta del pan brioche con castagne e miele. Una ricetta facile e veloce per un risultato molto goloso. Con la ricetta del pan brioche di Fulvio Marino avremo fette di pane perfette da gustare da sole o con del miele, magari da portare a tavola per gustare anche altro. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con i consigli di Fulvio Marino. Ecco come si fa un pane soffice alle castagne e miele.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pan brioche alle castagne

Ingredienti: 800 g di farina 0, 200 g di farina di castagne, 250 g di marroni lessati, 40 g di miele, 25 g di lievito di birra, 300 g di uova, 200 g di burro, 200 ml di latte, 20 g di sale, uovo per spennellare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, la farina di castagne, i marrone che abbiamo già lessato, sbucciato e schiacciato, il lievito di birra sbriciolato, le uova, il miele, quasi tutto il latte e impastiamo. Aggiungiamo poi il sale e il resto del latte, impastiamo e solo alla fine aggiungiamo il burro a pezzetti, un po’ alla volta. Completiamo l’impasto e copriamo, mettiamo in frigo la ciotola e lasciamo 8 ore.

Dall’impasto freddo otteniamo pezzature da 300, copriamo e facciamo lievitare 30 minuti a temperatura ambiente poi allunghiamo con le mani i tre filoni, li intrecciamo e mettiamo nello stampo in cassetta. Facciamo lievitare coperto a temperatura ambiente, fino al raddoppio. Mettiamo in forno a 180° per 40 minuti circa. Non perdete le altre nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.